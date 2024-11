La Crociera dei Mercatini di Natale: tradizioni, artigianato e magie natalizie del Mediterraneo

Salpare con MSC World Europa per la Crociera dei Mercatini di Natale significa immergersi nella calda atmosfera natalizia di alcune delle città più belle del Mediterraneo, dove la magia delle feste incontra le tradizioni locali e i sapori autentici. Dal Nord al Sud, ogni destinazione di questa crociera regala l’opportunità di visitare mercatini di Natale unici, dove trovare regali artigianali e lasciarsi conquistare dalle luci, dai profumi e dai sapori delle feste.





GENOVA - Il Natale tra i Caruggi Il viaggio inizia a Genova, tra le viuzze strette del centro storico, conosciute come "caruggi". Qui si trova un mercatino natalizio che celebra l’artigianato ligure e offre prodotti unici come decorazioni natalizie in vetro soffiato e oggetti di ceramica dipinti a mano. L’aria profuma di focaccia e castagne arrosto, mentre il presepe tradizionale si anima con figure tipiche della cultura locale.





- Civitavecchia (Roma): La Magia della Città Eterna. Arrivando a Civitavecchia, puoi raggiungere Roma per esplorare i suoi mercatini natalizi, in particolare quello di Piazza Navona, famoso per la sua vivace atmosfera e le giostre d’altri tempi. Qui, ogni bancarella è una sorpresa: dalle calze della Befana artigianali agli oggetti di legno scolpito. Le bancarelle offrono anche prelibatezze natalizie come il torrone e il panettone, perfetti per chi vuole portare un po’ di dolcezza a bordo.





- Palermo: Natale tra le Tradizioni Siciliane. A Palermo, il Natale si colora di tradizione e folklore, con mercatini che espongono prelibatezze locali e creazioni artistiche uniche. Qui, le bancarelle presentano prodotti dell’artigianato siciliano: ceramiche decorate, pizzi e pupi, i famosi pupazzi siciliani. E tra i sapori di cannoli, cassate e frutta martorana, ogni angolo offre un assaggio della Sicilia più autentica, perfetto per chi vuole scoprire la cultura dell’isola anche attraverso il palato.





- La Valletta: Atmosfera Natalizia sul Mediterraneo. La Valletta, con i suoi vicoli storici, si trasforma in un villaggio natalizio durante le feste. Il mercatino di Natale offre oggetti di artigianato locale, dalle delicate decorazioni in vetro soffiato ai prodotti tessili colorati. Qui il Natale è anche un’esplosione di sapori: puoi assaggiare dolci tradizionali come i pastizzi e i dolci di mandorla, mentre le luci natalizie illuminano l’architettura barocca della città, rendendola magica.





- Barcellona: La Tradizione del Mercato di Santa Lucia. A Barcellona, il Mercato di Santa Lucia, il più antico della città, è una tappa imperdibile. Situato di fronte alla Cattedrale, questo mercatino è ricco di bancarelle che vendono presepi, alberi di Natale e decorazioni artigianali tipiche catalane, come il famoso "caganer". Gli odori di churros e cioccolata calda riempiono l'aria, regalando a ogni visitatore un'esperienza sensoriale unica. Qui, il Natale si vive intensamente, con una commistione di tradizioni spagnole e spirito internazionale.





- Marsiglia: Il Mercatino Provenzale. La tappa a Marsiglia ti permette di immergerti nella tradizione natalizia della Provenza. Il mercatino ospita i famosi "santons", le statuine per il presepe provenzale, realizzate da artigiani locali. Qui, tra vin brulé e pain d'épices, il Natale ha un sapore rustico e autentico. Passeggiando per le bancarelle, puoi trovare saponi di Marsiglia, oli essenziali e altri prodotti tipici provenzali, perfetti da portare a casa come regalo speciale.





La crociera si conclude a Genova, che accoglie i viaggiatori con un’ultima immersione nelle tradizioni natalizie italiane. Dopo una settimana di esplorazioni e mercatini, ogni passeggero può tornare a casa con ricordi indimenticabili e borse piene di tesori artigianali.





MSC World Europa trasforma questa crociera natalizia in un’esperienza indimenticabile, offrendo a bordo eventi e intrattenimento a tema, dagli spettacoli alle degustazioni di dolci tradizionali europei, per continuare a celebrare le feste anche in mare. Con atmosfere calde e accoglienti, la nave offre anche spazi riservati e confortevoli dove rilassarsi dopo una giornata di shopping natalizio. Questa crociera diventa così il regalo perfetto per chi vuole vivere la magia del Natale in un modo davvero unico.