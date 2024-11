Leonardo, scorporo divisione Aerostrutture: il presidente Emiliano scrive al ministro Urso

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto al ministro per le Imprese e per il Made in Italy, Adolfo Urso, per manifestare “grande preoccupazione” in merito alle dichiarazioni apprese a mezzo stampa dell’a.d. Roberto Cingolani, su un eventuale scorporo dell’intera divisione Aerostruttura dal gruppo Leonardo.“Si tratta di un’ipotesi – ha dichiarato il presidente Emiliano – che sta provocando tensioni e agitazioni sindacali nei siti produttivi pugliesi, soprattutto in considerazione degli accordi raggiunti nei tavoli istituzionali tenuti sinora e delle numerose vertenze già presenti in Puglia riguardanti le società partecipate dallo Stato: dalla decarbonizzazione dell'acciaieria ADI e della centrale Enel di Cerano, alla situazione dei lavoratori di Ilva in As e del polo chimico di Brindisi, dopo l'annuncio della dismissione dello stabilimento Versalis del gruppo Eni. Pertanto - ha aggiunto Emiliano – ho chiesto al ministro Urso di volersi attivare per un'interlocuzione con Leonardo Spa al fine di ottenere quanto prima chiarimenti sui programmi futuri di sviluppo della società e, in particolare, della Sezione Aerostrutture, di cui fa parte il sito di Grottaglie insieme ad altri tre stabilimenti del Sud d’Italia. Auspico, altresì, il ministro voglia valutare la possibilità di condividere con Regione Puglia gli esiti di tale attività, certi della piena disponibilità del Governo”.