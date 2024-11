Le Ombre di Narciso a Castelluccio dei Sauri, Capobianco (Azzurro Donna): 'Un viaggio tra psicologia e introspezione'

CASTELLUCCIO DEI SAURI - La settimana scorsa, la comunità di Castelluccio dei Sauri ha avuto l’opportunità di immergersi in un meraviglioso viaggio tra psicologia e introspezione. Ha potuto farlo grazie all’evento organizzato dall’associazione locale Azzurro Donna, guidata dalla coordinatrice cittadina Rina Capobianco, presso il ristorante Al Vecchio Casale di Antonio De Nittis. Al centro della serata un tema affascinante e complesso: le ombre di Narciso, analizzate dall’esperto criminologo Sergio Caruso. “La serata, caratterizzata da una partecipazione attiva e coinvolgente del pubblico, è stata molto più di una semplice conferenza”, racconta la professoressa Capobianco. “Attraverso l'analisi clinica e il contributo di prospettive diverse, i partecipanti sono stati guidati a esplorare i lati nascosti del narcisismo.

Un tema che si intreccia con le dinamiche personali e sociali della nostra epoca”, spiega. “L’esperto Sergio Caruso, con un linguaggio accessibile ma scientificamente rigoroso, ha approfondito le radici del narcisismo, le sue manifestazioni patologiche e le implicazioni nelle relazioni interpersonali. Non sono mancati momenti di confronto diretto con il pubblico, che ha partecipato attivamente con domande, riflessioni personali e racconti di esperienze”, sottolinea. “L’evento è stato un’occasione per aprire un dialogo su temi che spesso rimangono in ombra, stimolando una riflessione collettiva sull'importanza della consapevolezza emotiva e del riconoscimento delle dinamiche tossiche nelle relazioni.

Questi incontri rappresentano un’opportunità per arricchirci a livello personale e collettivo, favorendo una maggiore comprensione di noi stessi e degli altri. È questo il cuore degli eventi di Azzurro Donna: dare voce a temi significativi e coinvolgere attivamente la comunità”, conclude la coordinatrice cittadina. “In occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo parlato del profilo del narcisista e di come riconoscere un partner violento”, le fa eco Sergio Caruso. “Il 25 novembre dovrebbe essere tutti i giorni, perché tutti i giorni è necessario lavorare alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere”, afferma. “Ringrazio Rina Capobianco e Azzurro Donna Castelluccio dei Sauri per avere organizzato un ennesimo evento sul tema e per avermi coinvolto.

Rina e il suo gruppo, infatti, da circa un anno, promuovono eventi di elevato spessore culturale, sociale, etico e scientifico. Io sarò sempre a disposizione, come uomo e come professionista, per Rina, per Castelluccio dei Sauri e per Azzurro Donna”, assicura il criminologo in chiusura. Presente alla conferenza anche la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Beatrice De Donato. “Con il cuore in festa ho accettato l’invito di Rina e sono venuta qui a Castelluccio dei Sauri”, commenta. “È stato un incontro bellissimo, ricco di spunti, che fa ben sperare per le nostre comunità. Auguro a Rina un futuro politico radioso, perché è una donna in gamba. E la comunità di Castelluccio dei Sauri merita di essere rappresentata da persone così preparate e generose”. La serata si è conclusa con un caloroso applauso e con la promessa di nuovi appuntamenti, che continueranno a mettere al centro la crescita personale e sociale della comunità. Un successo che conferma Castelluccio dei Sauri come luogo di riflessione e dialogo, grazie al lavoro instancabile di Azzurro Donna e della sua coordinatrice.