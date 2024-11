Mandarin Oriental Milan si prepara ad accogliere la stagione più scintillante dell’anno

Mandarin Oriental, Milan si prepara ad accogliere la stagione più scintillante dell’anno con una serie di offerte dedicate. L’Hotel, trasformato in un magico bosco argentato con luci avvolgenti e splendenti decorazioni, accoglie gli ospiti in un’atmosfera festiva multisensoriale, tutta da scoprire.

AFTERNOON TEA

La coccola pomeridiana per eccellenza torna al Mandarin Garden con proposte dolci e salate. Deliziosi sandwich – sia a base Pan brioche che tostati come il Toast con scarola, zucca e Formai de Mut – accompagnano la pasticceria firmata dal Pastry Chef Marco Pinna, che propone classici dal tocco inaspettato come il Babà ananas e coriandolo e golosi abbinamenti come nel Quadro alla nocciola, lampone e fava di cacao. L’Afternoon Tea è una festa per gli occhi e il palato che si completa con una selezione di tè pregiati a cui poter abbinare prestigiosi cognac, whisky, rum e una selezione di champagne.

L’Afternoon Tea è disponibile fino al 31 marzo, dalle 14:30 alle 18:30.

Prezzo al pubblico: 65 euro a persona. L’intera proposta è consultabile qui.





CHRISTMAS COOKIE CLASS CON CASHMIRINO PER I PICCOLI FAN

Sabato 14 dicembre, i piccoli ospiti dell’Hotel e del Mandarin Garden sono invitati a liberare la loro creatività con un workshop natalizio divertente e goloso. L’attività Christmas Cookie Class prevede la decorazione di deliziosi biscotti di Natale con squisite glasse colorate, per una merenda speciale arricchita da un tocco personale di colore e fantasia. Il workshop è realizzato in collaborazione con Cashmirino, premium brand di abbigliamento e accessori per i più piccoli che utilizza esclusivamente fibre 100% naturali.

L’attività Christmas Cookie Class è gratuita, consigliata per i bambini dai 5 ai 10 anni ed è disponibile su prenotazione per gli ospiti del Mandarin Garden e dell’hotel sabato 14 dicembre, dalle 16:00 alle 17:30.





IL PANETTONE ARTIGIANALE

Come ogni anno, Mandarin Oriental, Milan propone il Panettone artigianale in edizione limitata di 500 pezzi firmato dal Pastry Chef Marco Pinna. Grazie a una lievitazione di 48 ore e l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità, il Panettone di Mandarin Oriental, Milan è un’autentica delizia natalizia in perfetto stile milanese.

Prezzo al pubblico: 65 euro





DICEMBRE AL SETA

Seta by Antonio Guida, il ristorante due stelle Michelin del Mandarin Oriental, Milan, propone per la stagione invernale il consolidato percorso dedicato alla Cacciagione. La ricerca dello Chef sul tema vede sette portate e diversi tipi di selvaggina. Il menu si apre con il Colombaccio con royale di fegatini, mais, ortica e salsa Perigord, unione tra tradizione toscana e omaggio all’amata cucina francese, per proseguire con la delicata Pernice farcita con broccoli, cime di rapa e menta, dalle note fresche e balsamiche. Riferimenti all’infanzia di Chef Guida si trovano nella scelta del Risone, qui abbinato con ostrica, fegato grasso, tartufo nero e fondo di caccagione: un piatto morbido, avvolgente e ricco al palato. Si prosegue con il Germano reale al cacao, nocciola, funghi e frutti rossi, omaggio ad alcuni degli ingredienti principi della stagione fredda, e con il goloso Tortino di capriolo e fagiano con sedano rapa e verdure invernali. La proposta salata si chiude con la classica Lepre alla royale con ruote pazze, che riporta alla tradizione francese con un tocco personale di Chef Guida. Il Pastry Chef Marco Pinna conclude il percorso degustazione con l’eleganza della

Millefoglie con crema di zucca, caffè e foglie di cappero, un dessert dall’equilibrio esemplare che completa armoniosamente l’intera proposta.

Il menu Cacciagione è consultabile qui.

Prezzo al pubblico: 300 euro. Abbinamento vini: 250 euro.





I MENU DELLE FESTE

La proposta fine dining del Seta si arricchisce per il mese di dicembre con un’invitante proposta lunch e menu dedicati per Natale e Capodanno.

Il menu Un assaggio delle Feste, disponibile dal martedi al venerdi solo a pranzo, include due portate e un dessert a sorpresa selezionati dalla carta direttamente dallo Chef, con un focus sui sapori caratteristici delle festività. Una proposta veloce e gourmet, una vera coccola ideale anche per chi ha poco tempo, garantendo sempre l’alto livello gastronomico e di servizio riconosciuti al Seta.

Per il 25 dicembre, Chef Antonio Guida ha creato un menu che unisce in perfetto equilibrio selvaggina e profumo di mare, con creazioni come il Risotto con salsa di cacciagione e tartufo bianco e Seppia e scampi con crema di sedano rapa, uova di pesce e salsa al nero di seppia. Le portate si susseguono con coerenza ed eleganza fino alla delicata Mela con chantilly e sorbetto di mela cotogna a chiudere il menu.

Per San Silvestro, Chef Guida propone otto portate caratterizzate da ingredienti dall’inconfondibile sapore di festa. Proposte di cacciagione come la Terrina di fagiano e capriolo al vodouvan e tartufo nero si affiancano a sapori di mare come l’Astice blu con bagna cauda, seppia, bisque alla vaniglia e tartufo bianco e il signature dello Chef Triglia avvolta nella verza con lumachine di mare e salsa alla granseola. Immancabile è il Cotechino, golosamente servito con baccalà mantecato, ostriche e lenticchie verdi. Conclude il percorso la Nocciola con zucca, anice stellato, sorbetto di melagrana e riduzione di sangria.

Il Menu degustazione di Natale del Seta è consultabile qui.

Prezzo al pubblico: 250 euro, bevande escluse.

Il Menu di San Silvestro del Seta è consultabile qui.

Prezzo al pubblico: 520 euro, comprensivo di un calice di champagne all’arrivo.









LE PROPOSTE DEL MANDARIN GARDEN

Il vivace ristorante e bar dell’Hotel, con i suoi sfavillanti tocchi argentati, è il cuore dei festeggiamenti. In alcune domeniche di dicembre, il Mandarin Garden ospita ritmate Festive Beats, sessioni jazz e swing rigorosamente dal vivo, dalle 19:00 alle 21:30. Uno speciale appuntamento è previsto il 1° gennaio, in occasione del consueto Brunch di inizio anno, per accompagnare in musica le delizie dolci e salate proposte a buffet.

Il 25 dicembre, il Mandarin Garden accoglie milanesi e ospiti dell’hotel con un menu di 6 portate a cura di Chef Antonio Guida: piatti della tradizione sono proposti con il tocco creativo dello Chef, come i Tortelli allo zabaglione, broccoli e tartufo bianco e il Morone con ostrica e salsa allo Champagne. Il gran finale spetta al Panettone artigianale preparato dal Pastry Chef Marco Pinna, accompagnato da una golosa crema al mascarpone profumata al Marsala.

Per il 31 dicembre, il Mandarin Garden propone un menu dedicato con portate di pesce e carne (come gli Scampi con zabaglione al Marsala e salsa americana e l’Agnello al lime, bernese al pistacchio e scalogno brasato) e naturalmente il classico Cotechino beneaugurante, servito con baccalà mantecato, ostriche e lenticchie extra verde. La squisita proposta studiata da Chef Guida è il preludio di una serata di musica, divertimento e ottimi drink con un preciso dress code: un tocco glitter per brillare nella notte più lunga dell’anno.

Guglielmo Miriello e il team guidato dal Bar Manager Gaetano Ascone propongono inoltre il signature “Festive Champagne Cocktail”: un drink fresco e spumeggiante con il tocco caldo e avvolgente del pepe di Sichuan e dello sciroppo alla vaniglia, caratterizzato da un vibrante rosso acceso.

Il Menu degustazione di Natale del Mandarin Garden è consultabile qui. Prezzo al pubblico: 190 euro, bevande escluse.

Il Menu di San Silvestro del Mandarin Garden è consultabile qui e ha un costo di 350 euro, bevande escluse.

Il menu del Brunch del 1°gennaio è consultabile qui e ha un costo di 130 euro, che include acqua, caffè o tè.









FESTIVE GLOW TREATMENT

Ideale per risplendere in queste giornate di festa, Festive Glow Treatment è una coccola per viso e corpo che garantisce una pelle radiosa e luminosa, grazie ai benefici antiossidanti dell’oro 24k e della rosa damascena. Adatto a tutti i tipi di pelle, il trattamento è realizzato con i prodotti della linea 111Skin Radiance ispirata ai metodi utilizzati in medicina estetica, per risultati immediati e a lunga durata.

Festive Glow Treatment è disponibile presso The Spa at Mandarin Oriental, Milan.

Durata: 80 minuti. Prezzo al pubblico: 290 euro





PROFUMO DI FESTA

Durante tutto il periodo delle feste, Mandarin Oriental, Milan si veste con una nuova fragranza: Velvet Saffron, la raffinata nuova creazione firmata Dr. Vranjes. Caratterizzato da una personalità dinamica, calda e accogliente, questo profumo è un blend prezioso caratterizzato da note di cardamomo in cui si sviluppa un cuore di zafferano e un fondo di patchouli, per avvolgere gli ospiti in un'atmosfera di calore e morbidezza.

Per maggiori informazioni: www.mandarinoriental.com