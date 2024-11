Lecce, domenica 10 novembre la nuova edizione di 'Io Non Mollo Day 2024'

LECCE - Si è tenuta oggi, a Palazzo Adorno, la conferenza stampa di presentazione di "Io Non Mollo Day 2024", un'iniziativa dell'Associazione "Io Non Mollo - Amici di Paolo Aps". L’evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Martano ed è realizzato con la collaborazione di tutte le associazioni di Martano e di numerose aziende che sostengono l’iniziativa benefica. - Si è tenuta oggi, a Palazzo Adorno, la conferenza stampa di presentazione di "Io Non Mollo Day 2024", un'iniziativa dell'Associazione "Io Non Mollo - Amici di Paolo Aps". L’evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Martano ed è realizzato con la collaborazione di tutte le associazioni di Martano e di numerose aziende che sostengono l’iniziativa benefica.





Sono intervenuti in conferenza stampa: Paola Masciullo, Presidente Associazione Io non mollo – Amici di Paolo Aps; Dott. Fabio Tarantino, sindaco di Martano e consigliere provinciale; Giovanna Petrachi, resp. comunicazione Associazione Io non mollo – Amici di Paolo Aps; Giovanna Coricciati, del direttivo Associazione Io non mollo – Amici di Paolo Aps; Roberta Perrotta, del direttivo Associazione Io non mollo – Amici di Paolo Aps.





Io Non Mollo Day 2024 - Pranzo sociale di beneficenza





Nuova edizione per Io Non Mollo Day, l’attesissima giornata dedicata alla beneficenza, che si svolgerà domenica 10 novembre, dalle ore 13, in Largo Primo Maggio a Martano.

Una straordinaria gara di generosità, la raccolta fondi ideata dall’Associazione "Io Non Mollo - Amici di Paolo Aps" che supporta i malati di cancro e le loro famiglie.

Tantissimi gli amici di Io Non Mollo che si sono già prenotati per l’attesissimo Pranzo sociale di beneficenza. Sarà questa anche un’occasione conviviale per condividere risultati e obiettivi dell’Associazione di Martano che in pochi anni è diventata riferimento sul territorio salentino per le attività di sostegno psicologico, ma non solo, alle persone colpite da patologie tumorali e dedicata anche ai caregiver che condividono ansie e stress con chi è costretto a misurarsi con la malattia.

La conferenza stampa non è stato solo un invito a partecipare ma è stata soprattutto l’occasione per dare risalto alle attività svolte in questo anno nelle aree di intervento che caratterizzano la mission dell’Associazione "Io Non Mollo - Amici di Paolo Aps" come le iniziative per la prevenzione, a cui l’Associazione guarda con estrema attenzione.

Anche il supporto psicologico gratuito riveste un ruolo cruciale e viene offerto con l’obiettivo di aiutare i pazienti e i loro caregiver a gestire gli aspetti emotivi della malattia.

Il percorso di assistenza psicologica si concentra infatti sul fornire uno spazio sicuro per esprimere le proprie paure e ansie, favorendo un’elaborazione positiva della diagnosi e della cura.

Sono stati, inoltre, presentati i risultati riguardanti i progetti dell’Associazione come quello cofinanziato dalla Regione Puglia e dall’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 "Io Non Ti Mollo". Il progetto ha previsto, nei mesi scorsi, l’apertura di sportelli di sostegno psicologico presso l’IISS S. Trinchese di Martano, presso gli Ambulatori dei Medici di Base di Martano e presso i Comuni di Zollino e del Comune di Martignano, sportelli che hanno ottenuto un ampio riscontro, diventando un punto di riferimento per giovani e adulti.

Tra le altre attività dell'associazione, il progetto legato alla pratica di mindfulness, introdotta come pratica integrativa al sostegno psicologico. Questa disciplina, focalizzata sulla consapevolezza e sul rilassamento mentale, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei pazienti, aiutandoli a gestire lo stress e a vivere in modo più sereno le situazioni difficili. La mindfulness offre quindi uno strumento prezioso per ritrovare calma e resilienza, aspetti fondamentali in un percorso di malattia così impegnativo.

Un altro progetto di grande impatto è stata la donazione di un colposcopio, resa possibile grazie alla collaborazione con il Centro Screening di Lecce e il Consultorio di Martano. La decisione di contribuire con questo strumento deriva dall’esigenza condivisa di migliorare la diagnosi precoce e la prevenzione di patologie oncologiche. La donazione del colposcopio è stata possibile grazie alla generosità di tantissimi salentini e rappresenta un contributo importante per la sicurezza e il benessere delle donne del territorio.

Numerosi gli eventi organizzati durante l’anno dalla comunità e da associazioni locali per contribuire alla raccolta fondi, in particolare l’Associazione ricorda:

- "Il Vostro Sorriso, il Nostro Ricordo" – evento in memoria di Francesca Mariano e Simone Surdo.

- Magliette solidali "Il 15 agosto non si va al mare. 73025" – in occasione della festa patronale di Martano.

- Epame, due giornate di incontri su salute e lavoro – organizzati dai ragazzi di "Idee in Movimento 73025".

- Gara podistica e camminata solidale – "Io non mollo e corro" organizzata da ASD Grecìa Salentina – Martano.





Saranno impegnate nella preparazione del pranzo e nella gestione della giornata tutte le associazioni di volontariato, sportive e di promozione sociale di Martano che fanno rete con Io Non Mollo e affiancano l’associazione nella realizzazione di questa bellissima giornata





La presidente dell’Associazione Io non mollo - Amici di Paolo Aps, Paola Masciullo, ha dichiarato: "Il pranzo sociale rappresenta per noi un’occasione per stare insieme e condividere un momento di convivialità, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame che unisce la comunità salentina nella nostra missione comune: non mollare mai. Il nostro lavoro è possibile grazie all’impegno e al cuore di ciascuno cittadino e di tutte le associazioni. Ogni contributo, ogni gesto di supporto, ogni presenza sarà la prova che, insieme, possiamo fare la differenza. Grazie alla partecipazione di tutti i cittadini, ogni anno portiamo avanti progetti che offrono sostegno concreto a chi vive momenti di difficoltà, a chi cerca una mano tesa e a chi crede che non esista ostacolo che non possa essere superato".





Il sindaco di Martano e vicepresidente provinciale, Fabio Tarantino, ha aperto la conferenza stampa: "Ringrazio, sia in veste di sindaco che di vicepresidente della Provincia di Lecce, l'Associazione Io non mollo - Amici di Paolo Aps, per il lavoro che svolge durante tutto l'anno e per questo momento di convivialità che si terrà domenica 10 di novembre. Il pranzo di comunità sarà l’occasione per fare una sintesi delle emozioni che durante l'anno si svolgono nel nostro comune e su tutto il territorio provinciale. Come rappresentante delle istituzioni non posso che essere contento di questa iniziativa e della continuità che l'Associazione è riuscita a dare ai progetti coinvolgendo anche le altre tantissime associazioni locali oltre alle tante realtà imprenditoriali, anche regionali, che supportano l’Associazione come sponsor etico".





Giovanna Coricciati e Giovanna Petrachi hanno aggiunto "per noi il pranzo sociale è una giornata fondamentale, un modo per ringraziare la comunità, perchè Io Non Mollo non sarebbe tale senza la collaborazione dell’intera comunità salentina e non solo".





Roberta Perrotta, figlia del compianto Paolo Perrotta, fondatore dell’Associazione Io Non Mollo Aps, ha concluso "i tengo a ringraziare tutti gli associati e volontari dell’associazione perché è vero che mio padre ha voluto fortemente quest’associazione ma senza il supporto di tutti i componenti, questa associazione non sarebbe andata avanti, grazie al suo forte spirito collaborativo".