San Cesario di Lecce, 'Qi Long! Il Drago Verde': domenica 10 novembre nuovo appuntamento con il teatro per i più piccoli

Continua la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" ideata da Astràgali Teatro. Domenica 10 novembre 2024, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prosegue la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", proposta da Astràgali Teatro, che ospita, domenica 10 novembre, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la Compagnia Teatro Le Giravolte con lo spettacolo "Qi Long! Il Drago Verde", interpretato da Nina Adilardi, Matteo Padula, Francesco Ferramosca, Anna Cinzia Villani, con la regia di Francesco Ferramosca e scenografie, disegni e figure di Amelia Sielo.





La storia è ambientata in un villaggio della grande savana africana, dove ogni anno, all’inizio della primavera, si attende l’arrivo di "Qilong! Il grande drago verde", dio della pioggia e dell’acqua che serve per la vita quotidiana. Non si sa da dove il drago provenga, volando alto e indisturbato nel cielo limpido, per poi riposarsi tra la vegetazione della savana, mentre gli abitanti del villaggio fanno festa per giorni e giorni. Ma quest’anno, di Qilong non c’è traccia e non piove. In un clima di disperazione e preoccupazione, tocca alla gente e ai saggi del villaggio invocare la pioggia con musica, danze e canti.





Si sviluppa così un percorso narrativo per immagini con balli, melodie a cui si dà vita con mascheroni giganti, tamburi e altri strumenti musicali. In questo lavoro teatrale la drammaturgia è semplice e di facile comprensione e segue un ordine costruttivo creato non da un copione scritto ma dall’improvvisazione, con l’uso della trasformazione artistica degli oggetti, più che di una sequenza letteraria. Si assiste così ad uno spettacolo che è una visione onirica, un sogno, creato dalle relazioni tra gli oggetti stessi, i personaggi e la loro capacità di raccontare.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto "Teatri a Sud" ed è prodotta da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso: € 3,00. Consigliata la prenotazione.





Per info:

Tel. 3892105991