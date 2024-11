Leverano 22 novembre 2024: presentazione libri 'La cura primordiale' di Fernanda Filippo e 'Fuscelli. Versi favole miti' di Beatrice Montenegro - Il video

LEVERANO (LE) - Proseguono gli eventi nella città di Leverano: venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 18.30 per il ciclo appuntamenti "Almanacco Leveranese incontra: persone, storie, idee" presso il "Laboratorio sociale" in via Turati n°5, si è tenuta con grande successo la presentazione dei libri "La cura primordiale" di Fernanda Filippo e "Fuscelli. Versi favole miti" di Beatrice Montenegro.





I saluti istituzionali sono stati a cura di Maria Antonietta Gala (Assessore alle Politiche Culturali). Ha introdotto Luciano Pagano (Editore). Moderatore è stato Enzo Mega (Direttore Editoriale Almanacco Leveranese). Hanno dialogato con le autrici: Anna Cazzato, Silvana Grasso e Sandrino Ratta.





L'evento è stato in collaborazione con: UTE Salento, Leverano; Lu Quartararu; Comune di Leverano; Musicaos Editore; Obiettivo Futuro associazione culturale.





Un doppio appuntamento con la scrittura, due autrici, due modi di raccontare la realtà, con la poesia di Fernanda Filippo, capace di descrivere le emozioni e raccontare l’oggi, confermandosi una delle voci poetiche più interessanti degli ultimi anni, e la scrittura di Beatrice Montenegro, che attinge ai miti e alle storie che fanno parte del nostro bagaglio, fornendo interpretazioni attuali e inedite. La scrittura di mescola alla vita, agli incontri, all’amicizia per un appuntamento a cura dell’Almanacco Leveranese in collaborazione con UTE Salento/Leverano.

Riprese video a cura di DANIELE MARTINI.