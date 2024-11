Al via la prima edizione del 'Dialogo tra le Autrici…in Arte'

PIETRAMONTECORVINO – Riconosciuto come uno de “I Borghi più Belli d’Italia” e fa parte del circuito “Bandiera Arancione del Touring Club Italiano”, a Pietramontecorvino un nuovo evento che vuole sempre di più valorizzare e promuovere la storia, l’identità di questo territorio. Domenica 24 novembre 2024, dalle 18:00 al Teatro “San Pardo” del borgo dei Monti Dauni, si svolgerà un evento dal titolo “Dialogo tra le Autrici… in Arte”, organizzato dall’associazione Tele Radio-TORRE APS, con il patrocinio del comune di Pietramontecorvino e del Presidente della Regione Puglia Emiliano. L’evento si aprirà con l’inaugurazione della mostra d’arte a cura delle artiste locali Giusy Saponaro, Ida Iannelli e Carla Guerrieri, a seguire, dopo l’intervento della presidente Marinaccio e del sindaco Zuppa, le due autrici Rossella Soldano e Daniela Palmieri presenteranno il loro nuovo libro: “Gli anni volano, i giorni no” e “Continuo a chiamare il tuo nome nonostante tutto”. Rossella Soldano, poetessa e scrittrice di Torremaggiore, che da lungo tempo si dedica alla scrittura partecipando a numerosi concorsi nazionali ed internazionali e ricevendo altrettanti premi e riconoscimenti sia per la narrativa, quali il secondo posto alla X edizione (2023) del Premio Letterario Nazionale “Salva la tua lingua Locale”, nella sez. prosa inedita indetto dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) per la promozione del vernacolo e, ancora per la narrativa, è prima classificata al Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “L. A. Seneca, per la sezione “Racconto inedito”.Per la poesia, riceve la medaglia di bronzo al “Premio Pavese- Gori” e al “Premio Ungaretti”, è al primo posto al XIV premio letterario nazionale “Fraccacreta” a cura del quale edita la sua prima raccolta poetica: “La pelle del mare” e poi ancora targhe, trofei e diplomi d’onore e di merito a molti altri concorsi nazionali ed internazionali. Invece, Daniela Palmieri, ha già partecipato insieme a Soldano alla prima edizione del Festival del Giornalismo Culturale, svolto a Torremaggiore tra il 22 e il 24 di settembre. Un evento nato dalla passione del socio Claudio Macchiarola, che da diversi anni ha come obiettivo di valorizzare il nostro territorio, in particolare quello di Pietramontecorvino, luogo di origine del giovane giornalista.Claudio Macchiarola, si occupa da ben 3 anni della community web-tv di Tele Radio-TORRE, con servizi televisivi, programmi tv, tutto on-line. La presidente Marinaccio: “Siamo orgogliosi di aprire questo evento che nel passare degli anni avrà sicuramente un grande successo, un grazie infinito va ai soci dell’associazione da me presieduta, e al direttivo per il grande lavoro svolto in questi mesi, chi entra nella nostra realtà associativa entra in una seconda famiglia, perché con il pensiero e la partecipazione di tutti i soci possiamo fare di più e quindi raggiungere risultati più esaustivi.” conclude la presidente.