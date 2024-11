Lecce, sabato 9 novembre apre le porte il 'Bar sociale Alimenta'

Un’opportunità di inclusione socio-lavorativa all’interno di Palazzina Basaglia. L’inaugurazione sabato 9 novembre a partire dalle ore 10:00





LECCE - Un progetto davvero unico prenderà il via sabato 9 novembre alle ore 10 a Lecce: apre finalmente al pubblico il Bar Sociale Alimenta (via E. Reale 61/A – Lecce), nodo della Rete di Economia civile "Sale della Terra", uno spazio che vivrà del protagonismo e dell'impegno quotidiano di dieci baristi con disabilità fisiche e cognitive e che vuole essere un luogo di inclusione, crescita e nuove opportunità per tutti gli abitanti del quartiere San Pio e della città di Lecce.





Arianna, Marco A., Marco B., Mattia, Fabrizio, Matilda, Lara, Gabriele, Davide e Marika: sono loro i baristi e le bariste che troverete in sala e dietro al bancone, persone con fragilità di diverso tipo che stanno vivendo la grande opportunità di poter esprimere se stessi e mettersi in gioco, apprendendo un mestiere sicuramente non facile, ma grazie al quale possono formarsi e vivere pienamente il loro ruolo nella società.





Il progetto, promosso dalla Rete "Sale della Terra" e sostenuto da "Incas Caffè", una torrefazione di Benevento, ha già iniziato a prendere vita a settembre, con i momenti di formazione guidati dal docente Carmine Iannone e dalla titolare dell’azienda Simona Donatiello. Grazie a loro, i 10 baristi di Alimenta hanno imparato molto più che preparare caffè, cappuccini, orzo e ginseng: hanno acquisito fiducia, autonomia e competenze nell'accoglienza clienti, nella gestione della cassa e nella cura dei dettagli di una caffetteria.





"Si tratta di un progetto innovativo per la nostra città e in generale per il Sud Italia – commenta Federica Lupo, responsabile del nodo salentino della Rete 'Sale della Terra' - ma che in verità dovrebbe essere la normalità: creare le condizioni affinché tutte le persone che compongono la società abbiano la possibilità di avere il proprio posto, di lavorare, di socializzare e vivere a pieno la propria esistenza, senza ostacoli né discriminazioni. Il nostro bar è un posto effervescente proprio perché ognuno porta la propria particolarità e ci si contamina a vicenda. Tutto questo è stato possibile grazie all'incontro tra professionisti visionari e l'approccio che da sempre caratterizza Sale della Terra: fare welfare nei luoghi di vita reale".





Il team sarà affiancato e supportato quotidianamente da pedagogisti, educatori e psicologi e la rete ha lanciato una call, ancora aperta, per baristi e pasticceri in pensione che desiderano fare la differenza, offrendo il loro supporto come volontari insieme ai tutor.





Per sostenere il progetto a lungo termine, è stata inoltre avviata una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, chiunque può contribuire a portare avanti questo sogno con una donazione a questo link: https://sostieni.link/36670





Il Bar Sociale Alimenta sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30, in via Egidio Reale 61/a, a Lecce, all’interno di Palazzina Basaglia, uno spazio inaugurato a maggio di quest'anno che accoglie, include e sperimenta nuovi percorsi di vita, un luogo dove l’autonomia lavorativa, relazionale e sociale delle persone con vulnerabilità prende forma, un punto di incontro per una comunità più coesa e inclusiva.





Sabato 9 novembre si festeggerà l’inizio di una grande avventura, contando sul sostegno della comunità di Lecce per far prosperare un luogo che è molto più di un bar, è un luogo in cui prendersi del tempo, guardarsi intorno e riflettere sul tipo di società che stiamo cercando di costruire, una società più giusta che dia a tutti e tutte le stesse possibilità.