Live Contest & Openstage: la musica dal vivo sbarca a Bariblu

– La musica dal vivo si fa spazio al Centro Commercialegrazie a un progetto unico nel suo genere:, il primo palco tecnologico dedicato ai talenti emergenti del territorio. L’evento inaugurale si terrà venerdì, alle ore 18, presso il Food Village di Bariblu.

Un palco innovativo per valorizzare i talenti locali

Grazie alla collaborazione con Openstage, Bariblu porta in scena una novità assoluta per la scena musicale pugliese. Il palco, dotato di un sistema tecnologico all’avanguardia con amplificatori, mixer e diffusori di alta qualità, offrirà agli artisti emergenti l’opportunità di vivere un’esperienza live professionale, regalando al pubblico momenti di grande musica e autenticità.

Band e solisti avranno così un luogo dove esprimere la propria arte e condividere la passione per la musica dal vivo con un’ampia platea.

Gli appuntamenti da non perdere

La serata inaugurale del 22 novembre vedrà le esibizioni di artisti emergenti, tra cui Dario Comparini, che faranno scoprire al pubblico la straordinaria qualità sonora e le potenzialità offerte dalla tecnologia Openstage.

Dal 23 novembre, il palco sarà aperto ogni giorno alle 18, con appuntamenti aggiuntivi nei weekend alle ore 17. Partecipare è semplicissimo: basta scaricare l’app Openstage (disponibile su Play Store e App Store) e prenotare gratuitamente uno spazio per esibirsi.

Un contest ricco di premi e opportunità

Il progetto culminerà con una grande finale a maggio 2025, dove verranno premiati i migliori artisti del contest. Oltre alle gift card, il vincitore assoluto, il “Best of the Best”, riceverà un premio eccezionale: la possibilità di registrare un brano inedito con un produttore musicale di fama.

Un’occasione per gli appassionati di musica

Bariblu Live Contest è molto più di un semplice evento: è un’iniziativa che punta a valorizzare la creatività e il talento del territorio, offrendo una piattaforma unica per emergere nel panorama musicale.

Non perdere l’inaugurazione venerdì 22 novembre alle ore 18 al Food Village di Bariblu: il futuro della musica dal vivo ti aspetta!

Per maggiori informazioni, visita i siti: