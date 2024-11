Milan-Empoli 3-0: rossoneri dominano al San Siro, Reijnders sugli scudi

Ac Milan fb

- Il Milan si impone con un nettosull'Empoli al San Siro, dimostrando solidità e brillantezza in una partita dominata dall'inizio alla fine. Grazie a questa vittoria, i rossoneri consolidano il loroin classifica, in attesa dei risultati delle altre big.

Primo tempo: dominio rossonero

La squadra di Fonseca passa in vantaggio già al 20': su una ribattuta di Ismajli dopo una conclusione di Leao, Morata si coordina perfettamente e trafigge Vasquez con un destro preciso. L’Empoli fatica a reagire, mentre il Milan continua a premere. Al 44' arriva il raddoppio: dopo un duello tra Pulisic e Viti, il pallone finisce sui piedi di Reijnders, che conclude di prima intenzione e sigla il 2-0 con un tiro imparabile.

Secondo tempo: sigillo finale

Nella ripresa, i rossoneri gestiscono con tranquillità il vantaggio, ma non rinunciano ad attaccare. Al 69', il Milan chiude definitivamente i conti: Reijnders firma la sua doppietta personale con una rasoiata di destro, su un assist preciso di Fofana, battendo ancora una volta l’incolpevole Vasquez.

Empoli mai in partita

Gli ospiti, allenati da D'Aversa, non sono mai riusciti a creare pericoli concreti alla porta di Maignan, apparendo in netta difficoltà sia in fase di costruzione che di contenimento. Una serata da dimenticare per i toscani, incapaci di opporre resistenza a un Milan superiore in ogni reparto.

Le chiavi del successo rossonero

Reijnders protagonista : il centrocampista olandese, autore di una doppietta, ha brillato per dinamismo e qualità.

: il centrocampista olandese, autore di una doppietta, ha brillato per dinamismo e qualità. Solidità difensiva : il Milan ha controllato senza problemi le (rare) iniziative empolesi, dimostrandosi compatto e ben organizzato.

: il Milan ha controllato senza problemi le (rare) iniziative empolesi, dimostrandosi compatto e ben organizzato. Crescita di Leao e Pulisic: i due esterni offensivi hanno garantito profondità e creatività, contribuendo alla costruzione dei gol.

La classifica

Con questa vittoria, il Milan rafforza il settimo posto in classifica, tenendo vive le speranze di qualificazione alle coppe europee. Per l’Empoli, invece, la situazione si complica ulteriormente, con un altro passo falso che alimenta le difficoltà nella lotta per la salvezza.