Martina Franca, Teatro civile: secondo appuntamento della rassegna di Legalitria Aps

Asso di Monnezza di Ulderico Pesce inaugura la rassegna a Martina Franca. Domenica 24 novembre al Piccolo Teatro "Valerio Cappelli" di Martina Franca





MARTINA FRANCA (TA) - Si svolgerà domenica 24 novembre lo spettacolo "Asso di monnezza" di Ulderico Pesce presso il Piccolo Teatro "Valerio Cappelli" di Martina Franca. Con questo appuntamento si inaugura l’ingresso del Comune di Martina Franca nel progetto Themis Festival dell’associazione Legalitria Aps. Sarà proprio il teatro comunale sito nella zona Carmine ad accogliere i due spettacoli dislocati nel comune tarantino relativi alla rassegna di teatro civile della stagione 2024-2025.





Ulderico Pesce porta in giro per l’Italia uno spettacolo forte. E’ la storia di Marietta e della sua famiglia. Marietta è nata nella periferia di Napoli, a Pianura. Il balcone della sua casa si affaccia su una discarica di "monnezza" dove da 40 anni sono state sversate tonnellate di rifiuti, tra i quali 1000 tonnellate di liquidi chimici pericolosissimi provenienti dall’Acna di Cencio. Nata in una famiglia poverissima il suo primo giocattolo l’ha trovato proprio in questa discarica: una bambola spelacchiata che ancora conserva; ma la discarica e i suoi fumi tossici le ha portato via tutta la famiglia, i genitori e una sorella stroncati da tumori. Rimasta sola si sposa con Nicola e va ad abitare in una masseria agricola a Giugliano, alle porte di Napoli, dove presto arriverà un’altra discarica: dove arriva Marietta arrivano le discariche. Se Marietta e i figli raccolgono l’immondizia il marito Nicola e l’altro figlio Cristian la "nascondono", nel senso che sono due malavitosi che smaltiscono illegalmente i rifiuti industriali del nord Italia.





"Con 'Asso di Monnezza' il Themis Festival sbarca al teatro Valerio Cappelli di Martina Franca" commenta entusiasta il presidente Antonio Salamina "Lo spettacolo racconta e denuncia i traffici illeciti di rifiuti, lo spettro criminale delle varie "terra dei fuochi"! Ulderico Pesce, autore, narratore e regista ci farà riflettere su un business con cui le mafie prosperano, a scapito dell'ambiente e della salute di ognuno di noi! Esserci è anche un impegno ed un dovere civico!".





Dopo il grande successo del primo spettacolo con Sara Bevilacqua, la rassegna teatrale prosegue il suo percorso composto di sette tappe, con il secondo appuntamento. Domenica 24 novembre alle ore 19,00 si svolgerà a Martina Franca lo spettacolo di Ulderico Pesce "Asso di monnezza" con la compagnia Centro Mediterraneo delle Arti. Alla fine dello spettacolo ci sarà un momento di riflessione con l’avv. Attilio Simeone, presidente dall’associazione antiusura "Atria-Giordano". A moderare la riflessione saranno l’assessore alla cultura del Comune di Martina Franca Carlo Dilonardo e la consigliera della Provincia di Taranto e comunale di Martina Franca con delega alla Legalità Angelita Salamina





Prossimo evento a Locorotondo domenica 15/12/2024 con Luigi D’Elia "Cammelli a Barbiana" e la compagnia INTI-Teatri Abitati.





Per questa seconda edizione Legalitria Aps si avvale, del patrocinio della Regione Puglia, dei Comuni di Locorotondo e Martina Franca e della vicinanza e della collaborazione della BCC Locorotondo, di Orizzonti Futuri Onlus, dell’IISS "Basile Caramia-Gigante", della Pro Loco Locorotondo, dal Gal Valle d’Itria, della UILA e del Comune di Locorotondo.