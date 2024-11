Taranto, convegno euro-mediterraneo sull’Ecologia Integrale dal 28 al 30 novembre 2024

TARANTO - Uno&Plurale: il Pane come simbolo di fraternità nel mediterraneo. Dal 28 al 30 novembre 2024, la città di Taranto ospiterà la seconda edizione di Intrecci Mediterranei, il meeting euro-mediterraneo dedicato all’ecologia integrale, promosso da OIKOS, il Centro per l’ecologia integrale del Mediterraneo in collaborazione con Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, Dipartimento Jonico, Pro loco Taranto, Convento san Pasquale, Contatto APS, Conservatorio Paisiello, Symbolum, Istituto Universitario Sophia, Pontificia Università Antonianum, Fondazione Casillo e grazie al supporto di Challenge, Federformazione, Forgest, Gran Forno e Mondo Pane. - Uno&Plurale: il Pane come simbolo di fraternità nel mediterraneo. Dal 28 al 30 novembre 2024, la città di Taranto ospiterà la seconda edizione di Intrecci Mediterranei, il meeting euro-mediterraneo dedicato all’ecologia integrale, promosso da OIKOS, il Centro per l’ecologia integrale del Mediterraneo in collaborazione con Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, Dipartimento Jonico, Pro loco Taranto, Convento san Pasquale, Contatto APS, Conservatorio Paisiello, Symbolum, Istituto Universitario Sophia, Pontificia Università Antonianum, Fondazione Casillo e grazie al supporto di Challenge, Federformazione, Forgest, Gran Forno e Mondo Pane.





Con il titolo Uno & Plurale, questa edizione pone al centro della riflessione il pane, alimento simbolo del Mediterraneo e metafora di fraternità tra i popoli.





Il pane rappresenta un elemento universale e identitario per l’intera area mediterranea: con circa 1350 varianti, spazia dai pani più semplici, come l’azzimo ebraico e la pita araba, a quelli più elaborati, arricchiti da semi, verdure o frutta secca. È un elemento fondamentale in tutte le religioni monoteiste, capace di evocare l’idea dell’unità nella diversità.





Stessi ingredienti, infinite culture e uniche diversità: Uno & Plurale esplorerà, nei tre giorni del convegno, le dimensioni culturali, simboliche e rituali legate al pane nelle diverse tradizioni del Mediterraneo. Al centro della discussione vi sarà il valore della pluralità, intesa non come somma di somiglianze ma come riconoscimento delle differenze, nella prospettiva di costruire uno spazio comune, inclusivo e fraterno.





Un invito al dialogo mediterraneo: Attraverso panel, workshop e momenti di convivialità, il convegno si propone di stimolare riflessioni su tradizioni, simboli e valori del Mediterraneo come una risorsa per affrontare le sfide della contemporaneità. Al convegno parteciperanno docenti di rilievo internazionale.





L’appuntamento è a Taranto: una città simbolo di rinascita e trasformazione, pronta a ospitare questo dialogo tra le culture del Mediterraneo.





Luoghi:





28 Novembre 2024

- MOSTRA con i pani da tutto il mondo, presso la Galleria Comunale del Castello Aragonese di Taranto, sarà visitabile fino al 4 dicembre.

- CONCERTO "Pane, Mare e Pace" presso Chiesa San Pasquale Baylon





29 Novembre 2024

– Workshop con studenti e tavola rotonda OIKOS presso Camera di Commercio di Taranto





30 Novembre 2024

– CONVEGNO interdisciplinare presso Dipartimento Jonico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto

- FESTA FINALE presso ex Cantieri Maggese.