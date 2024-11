Multiservizi SpA: Castellana Grotte primo comune in Puglia ad adottare la raccolta porta a porta separata del vetro chiaro e scuro

BARI - Castellana Grotte (Ba) si prepara a diventare il primo comune in Puglia ad adottare la raccolta separata del vetro chiaro e scuro anche per le utenze domestiche del centro abitato, un'iniziativa resa possibile grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe e alla gestione innovativa di Multiservizi SpA, società in house responsabile di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune.Dopo il successo della fase sperimentale avviata con le utenze non domestiche, il nuovo sistema sarà esteso e tutte le famiglie residenti nel centro abitato avranno la possibilità di aderire, segnando un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti. Oltre agli evidenti benefici ambientali, il nuovo servizio potrà comportare vantaggi economici per i cittadini, con una possibile riduzione della TARI grazie ai minori costi di smaltimento, e una raccolta porta a porta più efficiente, con la possibilità di conferire maggiori quantità di vetro con meno attese.Per garantire una partenza efficace del progetto, Multiservizi SpA avvierà una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sui benefici ambientali ed economici del nuovo sistema di raccolta. Il primo appuntamento sarà l’open day di domenica 24 novembre 2024 dalle ore 10 alle 12 in piazza Garibaldi, in cui saranno comunicate tutte le informazioni sull’avvio del servizio e sul ritiro dei nuovi mastelli. “L’adesione sarà volontaria, ma confidiamo nella collaborazione dei cittadini per fare di questo progetto un successo. - commenta Michele Pote, presidente di Multiservizi SpA - Castellana Grotte può diventare un esempio virtuoso per altri comuni pugliesi. La sperimentazione avviata con le attività commerciali ha già portato risultati al di sopra delle aspettative. Ad ottobre 2024 abbiamo registrato un raddoppio del conferimento del vetro rispetto ai mesi precedenti, cosa che ha contribuito significativamente ai dati della raccolta differenziata. Con l’estensione del servizio alle utenze domestiche, ci aspettiamo un’ulteriore crescita dei risultati”.Separare il vetro chiaro da quello scuro consente un riciclo più efficiente, migliorando la qualità del materiale recuperato e riducendo i costi di smaltimento. Secondo i dati diffusi da CoReVe, nel 2023 il riciclo del vetro ha evitato 2,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, risparmiato 3,9 milioni di tonnellate di materie prime e generato un risparmio di 410 milioni di euro sui costi di smaltimento.Per agevolare il passaggio al nuovo sistema, nelle prossime settimane saranno distribuiti mastelli appositamente progettati per la raccolta separata del vetro chiaro da quello scuro. Gli utenti potranno ritirarli presso l’info point di Largo San Giuseppe n.18, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:30.Con obiettivo di garantire un servizio adeguato, in questa seconda fase non sarà ancora coinvolto l’agro, ma grazie a questa innovazione, gran parte delle famiglie del comune potranno contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, dimostrando che la collaborazione tra amministrazione, aziende e cittadini è la chiave per costruire un futuro più sostenibile.Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito www.multiservizispa.com e sulla pagina Facebook ufficiale.