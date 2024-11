Muro Leccese, Ultimi Fuochi Teatro presenta 'Come va a pezzi il tempo': teatro 'a turno' per 6 spettatori alla volta in un luogo segreto

MURO LECCESE (LE) - Nell’ambito di Fuochi Comuni, la stagione teatrale curata da Ultimi Fuochi Teatro, va in scena Come va a pezzi il tempo, spettacolo - site specific per 6 spettatori alla volta. Tutto da scoprire il luogo di spettacolo che verrà svelato solo a chi effettuerà la prenotazione. Per ora è possibile sapere soltanto che la performance avrà luogo in una casa privata a Muro Leccese, Venerdì 29 e sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre - h 19 - 20 - 21 - Nell’ambito di Fuochi Comuni, la stagione teatrale curata da Ultimi Fuochi Teatro, va in scena Come va a pezzi il tempo, spettacolo - site specific per 6 spettatori alla volta. Tutto da scoprire il luogo di spettacolo che verrà svelato solo a chi effettuerà la prenotazione. Per ora è possibile sapere soltanto che la performance avrà luogo in una casa privata a Muro Leccese, Venerdì 29 e sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre - h 19 - 20 - 21





Come va a pezzi il tempo è una drammaturgia originale scritta e interpretata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Lo spettatore entra in una casa disabitata da poco. Ogni cosa è ancora al suo posto e il tempo sembra essersi fermato. Il silenzio amplifica il distacco tra i il visitatore e un luogo ancora muto. Ma quella casa è stata vissuta ed è carica di segni che a poco a poco iniziano a parlare. Dal silenzio riaffiorano ricordi, momenti differenti, legati eppure distanti. Le porte, le stanze, gli oggetti, gli odori raccontano una storia, evocano le persone che hanno abitato quel luogo, le chiamano a ripetere scene già vissute. E’ una storia ridotta in pezzi, come la memoria di una vita, come un sogno ripercorso con la mente al risveglio. E’ l’ultimo canto di un luogo prima che il tempo lo faccia lentamente decadere. Lo spettatore viene condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso tempo le vite di chi le ha abitate, testimone discreto dell'eco di un passato che risuona ancora una volta.





I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria.





Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori, dopo esperienze diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e poi Ultimi Fuochi Teatro con base in Salento. Hanno creato performance site – specific come Demoni – Frammenti e Come va a pezzi il tempo e spettacoli per il teatro: Fine di un romanzo ispirato a Dostoevskij, L’ultimo valzer di Zelda sulla vita e le opere di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda, Sono solo un uomo che sovrappone le figure di Ulisse e Roberto Baggio e L’oscuro rovescio delle cose dalle opere di Tommaso Landolfi. Sono ideatori di Ultimi Fuochi Festival e del progetto di promozione della lettura La rivoluzione dei libri.





Lo spettacolo Come va a pezzi il tempo rientra nella stagione teatrale Fuochi comuni organizzata a Spongano da Ultimi Fuochi Teatro con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Spongano e dall’Unione dei Comuni Terre a Levante.





Posti limitati

Prenotaz.obbligatoria

Biglietteria solo sul posto