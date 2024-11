San Cesario di Lecce, va in scena 'Drillo': lo spettacolo ispirato a un’opera di Daniel Pennac

La Distilleria De Giorgi ospita la compagnia Terrammare Teatro di Nardò con un lavoro che mescola il teatro, la danza e la tecnica della lavagna luminosa. Domenica 1° dicembre 2024, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECE (LE) - La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", proposta da Astràgali Teatro per il pubblico più giovane, ospita domenica 1° dicembre, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, "Drillo", spettacolo prodotto e interpretato da Terrammare Teatro di Nardò.





Un lavoro teatrale liberamente tratto dal libro "Abbaiare stanca" di Daniel Pennac, che mescola il teatro, la danza e la tecnica della lavagna luminosa. In scena gli attori Agostino Aresu e Chiara De Pascalis accompagnati dalla lavagna luminosa di Daniela Cecere, con la drammaturgia di Silvia Civilla, che cura anche la regia, e Gianlugi Gherzi. Al centro della storia c’è l’amicizia tra un cane e una bambina. Il primo è stato abbandonato in un canile, dove attende lo smaltimento riservato a chi non ha un padrone che garantisca per la sua sopravvivenza, la seconda ha una vita del tutto normale, ma le manca qualcosa di importante: un compagno di giochi e di avventure. Quando i due si incontrano, la piccola trasmette la sua curiosità e la voglia di un rapporto vero e sincero all’animale, che l’aiuta a scoprire la vita che si svolge fuori dalle pareti di casa, dallo schermo del computer e dai giochi elettronici, portandola a scoprire la città dei cani. I due rischiano, poi, di essere separati, ma la loro amicizia vince su tutto.





Lo spettacolo è stato presentato al festival-vetrina nazionale di "Maggio all’infanzia" e ha all’attivo numerosissime repliche nazionali. Come afferma Barbara Maisto: "Drillo è una favola dei nostri giorni, che tra colori, bizzarrie e risate lascia in bocca il gusto dolceamaro dell’amore sincero. È uno spettacolo di denuncia, una favola sui valori. Ci insegna che l’amore vince su tutto".





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto "Teatri a Sud" ed è prodotta da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso: € 3,00. Consigliata la prenotazione.





Per info e prenotazioni:

Tel. 3892105991