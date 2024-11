Open day cefalee, 9 centri aperti domenica a Bari e provincia

BARI - Domenica 24 novembre dalle 9 alle 12 al Policlinico di Bari, agli ospedali “Di Venere” e “San Paolo”, al pediatrico “Giovanni XXIII” e in altri 5 centri territoriali della Asl di Bari ambulatori aperti per consulti gratuiti con neurologi per chi soffre di mal di testa ricorrenti, intensi e difficili da trattare.Per l’Open day cefalee, promosso dall’assessorato alla sanità della Regione Puglia, l’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari e l’Asl Bari si sono mobilitate per permettere ai cittadini che soffrono di cefalea cronica di confrontarsi con neurologi esperti ed essere indirizzati al giusto percorso terapeutico.I mal di testa, infatti, non sono tutti uguali. Episodi frequenti e intensi, per più giorni consecutivi e per più mesi, possono significare emicrania o cefalea cronica e vanno trattati con la giusta cura.Alcune forme di cefalea possono essere gestite dal medico di famiglia o dal pediatra o dal neurologo generale. Tuttavia, ci sono situazioni di emicrania cronica e ad alta frequenza, di cefalea a grappolo cronica ed altre forme patologiche in cui è consigliato rivolgersi a un centro specializzato.La Regione Puglia ha messo a punto un percorso assistenziale diagnostico terapeutico (PDTA) dedicato e individuato 20 centri regionali di riferimento per l’analisi approfondita, la terapia e la prevenzione della cronicità.Sintomi da monitorare sono i mal di testa ricorrenti più di 15 giorni al mese da almeno tre mesi, cefalee resistenti ai trattamenti comuni, mal di testa accompagnato a nausea, vomito, sensibilità a luce (fotofobia), suoni (fonofobia) e odori (osmofobia). Può per questo essere importante compilare un diario della cefalea, disponibile sul portale di Puglia Salute: www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/cefalee ). Sempre sul portale è disponibile un’ampia sezione con le domande più frequenti a cui hanno risposto clinici esperti per orientarsi e avere maggiore consapevolezza su questa patologia.