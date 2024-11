Ostuni ottiene 400.000 euro per digitalizzare l’archivio urbanistico, un passo avanti per accessibilità ed efficienza

Pace e Giorgino: "Risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra"





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni celebra un importante successo sul fronte della digitalizzazione. Grazie all’impegno del consigliere comunale delegato alla digitalizzazione e innovazione Fabio Giorgino e dell’assessore all’urbanistica Francesca Pace, supportati dagli Uffici per la transizione digitale e Urbanistica, Ostuni ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro dalla Regione Puglia. Il contributo sarà utilizzato per la digitalizzazione dell’archivio dell’Ufficio Urbanistica, con l’obiettivo di semplificare e migliorare l’accesso ai fascicoli di edilizia privata per uffici, tecnici e cittadini.





"Questa è una grande rivoluzione per Ostuni" commenta Fabio Giorgino "che porterà tempi certi nell’evasione delle richieste di accesso agli atti e nel rilascio automatico dei certificati, migliorando l’accessibilità e garantendo una conoscenza puntuale e specifica di tutti i titoli abilitativi relativi ai fabbricati".





Il progetto si inserisce nel più ampio programma di digitalizzazione e innovazione che il Comune di Ostuni sta portando avanti, con il consigliere Giorgino impegnato a sviluppare iniziative digitali in diversi settori dell’amministrazione.





L’assessore Francesca Pace ha aggiunto: "La digitalizzazione dell’archivio dell’urbanistica non è solo un traguardo tecnologico, ma un investimento strategico nella trasparenza e nell’efficienza dei servizi comunali. Si tratta di un passo significativo per migliorare la qualità del servizio al cittadino e agevolare il lavoro dei tecnici".





Questo progetto conferma l’impegno del Comune di Ostuni nel percorso di innovazione e digitalizzazione, rendendo più accessibili e moderni i servizi pubblici. Grazie al supporto della Regione Puglia, Ostuni continua così a consolidarsi come città all’avanguardia, pronta ad affrontare le sfide della trasformazione digitale.