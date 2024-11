La TV argentina a Galatina per la nuova trasmissione viaggio delle radici La Nación +

GALATINA - I due conduttori, guidati da Italea Puglia, all'interno delle loro tappe di viaggio che li ha portati in Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo e Puglia, hanno fatto sosta a Galatina per scoprirne non solo le bellezze, i luoghi iconici, le tradizioni della città come la Cappella ed il pozzo di San Paolo, il centro storico, le terrazze della chiesa di San Pietro e Paolo ma soffermandosi anche sull'evoluzione della tradizione.Nella città che ha dato i natali al pasticciotto lo chef De Santis, ha puntato l'attenzione su chi sul dolce tipico, diventato simbolo della Puglia, ha fatto un lavoro di ricerca sulle origini e quindi sulle radici. La troupe ha intrapreso questo itinerario per filmare un programma che racconta i viaggi delle radici in Italia grazie al progetto Italea, del Ministero degli Esteri e degli Affari Internazionali, che ha designato il 2024 “Anno delle Radici Italiane nel Mondo”.Ne uscirà un programma di cultura italiana che andrà in onda nei mesi di febbraio e marzo 2025 su La Nación +, uno dei canali più importanti dell'Argentina. Una serie di puntate che metteranno in mostra la ricchezza culturale dell’Italia e avrà un impatto diretto sulla crescita del turismo italiano, ispirando il pubblico argentino e italo-argentino a scoprire le destinazioni, la gastronomia e le esperienze autentiche che l’Italia ha da offrire.Durante ogni puntata del programma saranno mostrate le bellezze naturali e culturali dei diversi piccoli centri, raccontando il territorio anche attraverso le danze e le musiche popolari, le ricette gastronomiche, le feste tradizionali.Dall'ultimo rapporto Italiani nel Mondo 2023 di Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, i numeri raccontano che sono 380.000 i pugliesi che vivono all’estero (figli – e quindi emigrati di seconda generazione – compresi) rappresentando il 6,4%. Guardando la geografia dell'emigrazione un altro dato interessante è che il 15.5% dell'emigrazione italiana risiede oggi in Argentina e solo a seguire in nazioni come Germania, Svizzera ed Inghilterra.Nell'attesa di vedere la Città di Galatina sugli schermi televisivi argentini, il Sindaco Fabio Vergine chiude così "In questo 2024 che sta per volgere al termine, l'arrivo dell'argentina La Nación +, rappresenta non solo una sorpresa e un grande regalo di visibilità intercontinentale per Galatina, ma la prova tangibile della visione, progettazione e programmazione che da quest'anno è stata data al marketing territoriale attraverso lo sviluppo del tema "Radici, Nel Cuore delle Emozioni", intuendo le potenzialità che ne sarebbero derivate percorrendo la strada tracciata dal Ministero del Turismo degli Esteri e degli Affari Internazionali che ha designato il 2024 l'anno del Turismo delle Radici. Individuare un filo conduttore come metodo di lavoro, che porteremo avanti anche nei prossimi anni, ha permesso a Galatina e ai tanti operatori economici di sviluppare opportunità in termini di connessioni, pubbliche relazioni, opportunità di crescita economiche. I risultati che ad oggi abbiamo ottenuto come promozione del territorio, confermano le grandi professionalità all'interno della mia squadra, tra soggetti politici e tecnici, capaci di mettere in campo cuore, passione e strategia per una Galatina sempre più attrattiva. Un grazie speciale per tutto ciò va all'assessore al Turismo Maria Grazia Anselmi e alla referente del marketing territoriale Barbara Perrone che lavorando in modo sinergico, stanno creando opportunità per il segmento turistico, che fino a qualche tempo fa mai avremmo potuto immaginare per il nostro territorio".