Presentazione del libro 'Paolo – Apostolo di Cristo' di Antonio Calisi a Bari

BARI - Sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni della Chiesa di San Ferdinando in Via Sparano, Bari, si terrà la presentazione del volume “Paolo – Apostolo di Cristo”, scritto da Antonio Calisi, dottore in Sacra Teologia e diacono della Chiesa cattolica di rito bizantino dell’Eparchia di Lungro.

Il libro

L’opera è un’affascinante narrazione che intreccia la biografia di Paolo con le grandi tematiche teologiche e filosofiche che hanno ispirato il suo pensiero. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, Antonio Calisi invita i lettori a scoprire la passione dell’Apostolo per il Vangelo, la sua capacità di dialogare con culture diverse e la sua incessante ricerca della verità.

Il volume trae origine dalle lezioni che l’autore ha tenuto con studenti liceali, presentando Paolo in modo rigoroso ma coinvolgente. Le numerose citazioni presenti nel testo permettono di delineare i tratti salienti della vita e della dottrina dell’Apostolo, offrendo al lettore una prospettiva storica e teologica completa.

Grazie a questa impostazione, il libro si propone come uno strumento prezioso per insegnanti di Religione Cattolica, catechisti e per chiunque desideri approfondire la figura di Paolo, lasciandosi ispirare dalla sua testimonianza di fede e dal suo messaggio universale.

Il programma dell’evento

L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale Incontri e moderato dal suo presidente Giancarlo Liuzzi, prevede:

Saluti introduttivi : Don Lino Larocca , parroco della Chiesa di San Ferdinando.

: Interventi di rilievo : Angela Campanella , storica e scrittrice. Francesco Bellino , filosofo e poeta. Filippo Maria Boscia , ginecologo e past president dell’ Associazione Medici Cattolici d’Italia (AMCI) . Santa Fizzarotti Selvaggi , scrittrice e psicologo clinico.

:

Durante la serata, saranno letti alcuni passi del volume, interpretati da Giancarlo Liuzzi.

Un’occasione aperta a tutti

L’evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere più da vicino la figura di Paolo e per riflettere sul suo messaggio ancora attuale. L’ingresso è libero, e la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare l’Associazione culturale Incontri.