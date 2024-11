'PUGLIAMInA': Mina Micunco presenta il suo libro a Palazzo Pesce

BARI - Giovedì 28 novembre 2024, alle ore 19:00, nella splendida cornice di Palazzo Pesce a Mola di Bari, si terrà la presentazione di “PUGLIAMInA – Armonie di sapori della mia terra”, il nuovo libro della pugliese Mina Micunco, edito da Florestano Edizioni.

L’appuntamento sarà un’occasione per scoprire il viaggio culinario di Mina Micunco, in dialogo con il giornalista Giacomo Susca, che accompagnerà l’autrice nella narrazione del suo percorso creativo e gastronomico.

Mina Micunco è già nota al pubblico per i suoi precedenti lavori:

“Emozioni in cucina” (Aliante, 2013), un libro che esplora la cucina come espressione di emozioni e cultura.

"Le ricette della salute" (Mario Adda Editore), una guida che combina tradizione culinaria e benessere.

Con la sua nuova opera, “PUGLIAMInA”, Micunco celebra i sapori autentici della Puglia, unendo tradizione e innovazione.

“PUGLIAMInA” non è solo un omaggio alla cucina pugliese, ma anche un invito a sperimentare nuove forme di cibo. Il volume presenta infatti due nuove creazioni culinarie dell’autrice, pensate per diventare il futuro dello street food pugliese e, con un po’ di fortuna, diffondersi in Italia e nel mondo.

La presentazione offrirà spunti interessanti per gli amanti della cucina, della tradizione e delle innovazioni gastronomiche, con l’opportunità di incontrare una delle voci più appassionate e creative della scena culinaria pugliese.

L’ingresso è libero, e l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il patrimonio enogastronomico della Puglia, raccontato attraverso le parole di Mina Micunco.

