Proseguono i lavori del nuovo Terminal Bus a Bari Centrale secondo il cronoprogramma

BARI – I lavori di realizzazione del nuovo Terminal Bus di Bari Centrale, a cura di Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS), proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. Il progetto, avviato nell'estate 2023, sta trasformando l’area adiacente alla stazione, con importanti interventi infrastrutturali pensati per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei trasporti pubblici.

Fasi di avanzamento lavori

La prima fase dei lavori ha visto la demolizione dei fabbricati esistenti e la bonifica delle aree interessate. A seguire, sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo terminal, che comprenderà diversi miglioramenti urbanistici nella zona circostante. In particolare, è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Via Capruzzi e Via Petroni, che permetterà una fluidificazione del traffico. Lungo Via Capruzzi, sarà creato un nuovo marciapiede largo tre metri, coperto da una pensilina, che collegherà direttamente la stazione ferroviaria al terminal bus.

Tempistiche e caratteristiche del terminal

Entro la fine dell’anno, come previsto nel piano condiviso con l'Amministrazione Comunale, si prevede la rimozione della recinzione di cantiere e il ripristino della viabilità su Via Capruzzi, permettendo il miglioramento della mobilità urbana.

Il nuovo Terminal Bus occupa un'area di circa 8.000 m² e sarà dotato di:

10 stalli per la salita e discesa dei passeggeri,

per la salita e discesa dei passeggeri, 1 stallo drop-off e 8 stalli per la sosta prolungata. All'interno, i viaggiatori troveranno un fabbricato servizi con biglietterie, sala d'attesa, servizi igienici e una control room. Sono previsti anche due fabbricati ottagonali, uno per gli autisti con una sala sosta e servizi igienici dedicati, e l'altro per i locali tecnici.

Accessibilità e sicurezza

Particolare attenzione è stata dedicata all'accessibilità e alla sicurezza. Il terminal sarà dotato di percorsi pedonali con segnaletica tattile per garantire l'accesso alle persone con ridotta mobilità. Inoltre, saranno installate ringhiere parapedonali per separare il traffico veicolare da quello pedonale e aree a verde di circa 500 m², con alberi e arbusti che abbelliranno l'area.

Tecnologia e operatività

Il nuovo terminal sarà dotato di un sistema di diffusione sonora per facilitare la comunicazione con i passeggeri e di gate di entrata e uscita con un sistema di riconoscimento targhe per la gestione dei veicoli.

FS Park (Gruppo FS), che sarà il futuro gestore del terminal, si occuperà dell’attrezzaggio della biglietteria, della sala d’attesa e dell'implementazione di un sistema di designazione automatica degli stalli tramite pannelli a messaggio variabile.

Il Terminal Bus di Bari Centrale sarà operativo a partire dalla primavera del 2025, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e contribuire a una maggiore efficienza dei trasporti pubblici in città.