Puglia, una destinazione per tutte le stagioni: cresce il turismo nel 2024

Per la Puglia, anche l'autunno rappresenta una stagione di grandi opportunità. Con il calo dei flussi estivi, la regione si trasforma in un luogo più intimo e suggestivo, dove i visitatori possono godere appieno della natura, dei borghi storici e della gastronomia tipica. L’autunno pugliese, con le sue atmosfere calde e avvolgenti, offre una prospettiva diversa, più rilassata, ideale per chi cerca un’esperienza autentica e lontana dal turismo di massa. È questa la direzione verso cui la Puglia sembra voler spingersi: un turismo che, come le sue stagioni, sia in continua evoluzione, pronto ad accogliere e sorprendere tutto l'anno. (F.A.)

BARI - La Puglia continua a consolidarsi come una delle mete più ambite nel panorama turistico italiano, dimostrando una capacità unica di attrarre visitatori anche oltre la stagione estiva. Nel 2024, il settore turistico pugliese ha registrato risultati sorprendenti, confermati dai dati resi noti durante il TTG di Rimini, uno degli eventi più importanti per il settore a livello nazionale. Con una strategia mirata alla destagionalizzazione e alla promozione internazionale, la regione punta a un turismo di qualità e sostenibile, con un impatto positivo su economia e territorio.Il TTG di Rimini ha evidenziato un quadro positivo per il turismo in Puglia, che nel 2024 continua a crescere con dati incoraggianti. Gli arrivi registrano un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, spinti non solo dal turismo estivo ma anche grazie a strategie di destagionalizzazione che mirano a far vivere la regione tutto l'anno. Le principali città pugliesi, come Bari, Lecce e Brindisi, hanno beneficiato di un incremento significativo, sostenuto da un rinnovato interesse per il turismo culturale e naturalistico.Il successo dei primi 8 mesi del 2024 è in parte attribuibile a una campagna di promozione internazionale che ha raggiunto nuovi mercati emergenti, tra cui la Polonia, l’Argentina e il Brasile. Questi mercati hanno risposto favorevolmente grazie a un’offerta turistica che coniuga autenticità e sostenibilità, una formula su cui l’assessorato al Turismo sta puntando fortemente. Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della regione, ha infatti sottolineato come la Puglia stia lavorando per trasformarsi in una "Smart Destination", facendo leva su un approccio innovativo nella gestione dei flussi turistici e nell’utilizzo dei dati per decisioni mirate.L’obiettivo futuro è consolidare questa crescita puntando ancora sulla qualità dell’esperienza, evitando l’overtourism e rispettando le comunità locali e l’ambiente. La Puglia, ormai rinomata a livello internazionale, mira a diventare un esempio di sostenibilità e innovazione nel turismo italiano, continuando a promuovere la propria unicità non solo nelle stagioni di punta, ma per tutti i dodici mesi dell'anno.