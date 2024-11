Putignano, città sicura

PUTIGNANO - Putignano sarà una città più sicura per tutte le forme di mobilità. Ad annunciarlo è il Sindaco Michele Vinella che, insieme all’assessore alla Polizia Locale e mobilità Marco Certini, questa mattina ha presentato le nuove disposizioni dell’amministrazione comunale in materia di viabilità e sicurezza. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di educare la cittadinanza a un migliore utilizzo degli spazi comuni da parte, in particolare, dei conducenti dei veicoli motorizzati a favore di tutte le altre categorie di cittadini che invece si muovono a piedi. Un altro obiettivo contenuto nella delibera è quello di accelerare la digitalizzazione e informatizzazione dei processi relativi a quanto di competenza della polizia locale, oltre all’utilizzo della tecnologia per monitorare gli abbandoni di rifiuti.Con la Delibera approvata il 19 novembre, infatti, è stato dato mandato alla Dirigente della IV Area di implementare le funzioni degli impianti semaforici con l’installazione di Photored ai semafori di via Castellana Grotte e via Conversano; incrementare gli strumenti di controllo della Zona a Traffico Limitato; istituire zone con limite di velocità a 30 km/h, in particolare in vicinanza di luoghi frequentati dai più piccoli o dagli anziani; realizzare strisce pedonali rialzate nei pressi delle aree sensibili al traffico; individuare strade con viabilità a senso unico al fine di rendere più scorrevole la viabilità; realizzare nuove aree parcheggi; istituire zone pedonali in prossimità di alcuni Istituti scolastici durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni ed integrare le funzioni sanzionatorie alle altre funzioni già assegnate agli ausiliari di sosta.Con la stessa Delibera, è stata disposta anche un’intensificazione delle attività di contrasto agli illeciti ambientali mediante l’installazione di ulteriori sistemi di videosorveglianza e telecamere nei siti più soggetti all’abbandono dei rifiuti. È stato inoltre disposta la creazione di un software al quale sia collegata la gestione completa ed integrata dei verbali del Codice della Strada e la digitalizzazione del rilascio per i permessi a ZTL e la programmazione del servizio giornaliero della Polizia Locale. Come prima attuazione della Delibera, oggi è stata modificata la viabilità di via Piave rendendola a senso unico da via Vincenzo Laterza verso Via Isonzo.“Rendere la città più vivibile e accogliente per tutti è una nostra priorità. Lo abbiamo detto più volte e con questo atto lo testimoniamo. Dal 1° gennaio al 20 novembre i dati parlano di 108 incidenti di cui 42 con feriti. É un dato significativo, se consideriamo che la Puglia nel 2023 è risultata la regione con maggiori incidenti stradali. Teniamo alla sicurezza dei nostri bambini, dei nostri anziani, di tutte e tutti i cittadini che vogliono vivere la città diversamente. Soprattutto siamo convinti che la sicurezza di tutti passi dal rispetto delle regole di vivibilità degli spazi comuni. Passare con il rosso, parcheggiare sulle strisce pedonali, abbandonare i rifiuti ai cigli delle strade di campagna sono comportamenti inammissibili che contrasteremo con tutte le nostre forze. Questo è un primo atto corale e completo, assunto dopo le prove fatte nei mesi scorsi, che hanno dato conferma alle nostre idee, fondate anche sui disagi manifestati dai cittadini. Voglio ringraziare in particolare il vicesindaco Marco Certini per l’impegno profuso nel mettere insieme queste misure e tutti gli agenti della Polizia Locale ai quali affidiamo l’applicazione delle nostre intenzioni” ha dichiarato il sindaco Michele Vinella.“Dopo aver sperimentato la chiusura dei tratti antistanti le scuole nella settimana della mobilità europea e monitorato i vari fenomeni in materia di viabilità ed ambiente, come amministrazione interveniamo con un atto che da un chiaro indirizzo: a Putignano si devono rispettare le regole per poter rendere la città vivibile da tutti. Lo facciamo per i bambini e le bambine, per gli anziani, per le famiglie. A tendere lavoreremo affinché a Putignano parcheggiare sia più facile e camminare più sicuro. Anche la transizione digitale occupa uno spazio importante: avere un permesso per la ZTL sarà digitale e, quindi, più facile per tutti adempiere.” dichiara il vicesindaco ed assessore a mobilità e Polizia Locale Marco Certini.