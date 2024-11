San Cesario di Lecce, giovedì 14 novembre apertura dello spazio 'Archivio Sonoro Di Comunità'

Si apre lo spazio dedicato al progetto che ha coinvolto direttamente la comunità di San Cesario di Lecce. Giovedì 14 novembre 2024, ore 18.00. Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si terrà giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, "Archivio Sonoro Di Comunità", il nuovo appuntamento della rassegna "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario", ideata all’interno del progetto "Da qui si vede tutta la città" di Astràgali Teatro.





L’incontro, a cura di Associazione Petrolio, con Daniela Diurisi, Giorgio De Gasperi e Anna Giaffreda, attraversa la storia dell’ASC, ne tratteggia le visioni future e si pone come momento di scambio poetico narrativo fra i presenti e di raccolta di suggestioni. Apre le porte, dunque, lo spazio dedicato all’ASC Archivio sonoro di Comunità, frutto di un processo partecipato che ha coinvolto i cittadini e le cittadine in un esercizio di auto-rappresentazione e riconoscimento delle specificità del luogo che abitano, attraverso la narrazione con cui essi stessi hanno riferito i tratti ambientali, storici o sociali che lo rendono un luogo unico e speciale. Un progetto sviluppato nell’ambito del programma più ampio intitolato "La Città che Parla" nato come il prolungamento di un lungo percorso di accompagnamento sociale di educazione all’ascolto rivolto alla comunità di San Cesario di Lecce. L'ascolto è uno degli aspetti centrali delle relazioni umane e alimenta le rappresentazioni simboliche che si sviluppano intorno e dentro al luogo in cui si vive. ASC ha per questo l’ambizione che la cultura dell’ascolto possa divenire un costume e una tradizione nella comunità avvicinando le persone a ciò che ascoltare significa nel più ampio significato possibile del termine.





"Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, è un progetto di Astràgali Teatro in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio, in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso libero.





Per Info:

Tel. 3892105991