I Santi Francesi, tra rock e romanticismo: il 3 dicembre in concerto all'Eremo Club Molfetta

Dalla partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Amore in Bocca” al successo di pubblico e stampa. I Santi Francesi, il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis, sono in giro con il loro tour che, il 3 dicembre, toccherà anche la Puglia. L'appuntamento è all'Eremo Club di Molfetta.

“Potrebbe non avere peso” è il titolo del vostro ep uscito l’8 novembre. Perché questo titolo?

Il titolo parte dal concetto che una canzone nasce senza un destinatario o un obiettivo specifici; potrebbe quindi non avere rilevanza finché resta relegata nei nostri cassetti. Quando poi la pubblichiamo e inizia a raggiungere tante persone “potrebbe” acquisire peso, il condizionale è d’obbligo. Questo perché la musica è un’arte che ha bisogno di entrambe le parti: chi la fa e di chi la ascolta. Con questo ep chiediamo di essere ascoltati con la nostra musica, non solo sentiti, dalla prima all’ultima traccia. Non ci mettiamo su un piedistallo ma al contrario siamo in ginocchio davanti al nostro pubblico chiedendo di ascoltare fino alla fine, non usufruirne velocemente ma entrarci dentro davvero. Per noi sono canzoni importanti che raccontano chi siamo in questo momento, per chi le ascolta potrebbero avere peso come potrebbero non averne. Ci auguriamo che ciò che scriviamo riesca a toccare chi ascolta.

Come sono nate le sei canzoni che compongono l’ep “Potrebbe non avere peso”?

Al termine dell’estate, dove abbiamo suonato in tutta Italia, ci siamo chiusi in una casa sulle colline di Parma insieme a Daniel Fasano, il batterista che da anni suona con noi in tour. E lì con tutti gli strumenti per una settimana ci siamo dedicati totalmente ad ultimare questi pezzi che abbiamo scritto nell’ultimo anno ai quali mancava solo la forma definitiva.

Quale sound hanno queste canzoni?

Le sei tracce dell’ep hanno una marcata impronta rock anni 2000, sono state registrate con l’intento di essere poi suonate dal vivo e secondo noi percepisce molto sin dal primo ascolto. Sia a livello di sound che di approccio al lavoro in studio è stato un po’ come tornare ai nostri esordi.

Parlando di live, dal 20 novembre al 13 dicembre sarete impegnati con il vostro “Tour Club 2024”. Cosa dobbiamo aspettarci da questi concerti?

In questo tour porteremo sul palco ovviamente i brani di “Potrebbe non avere peso”. Essendo un lavoro con una forte vocazione live e molto suonato abbiamo deciso di aggiungere un altro elemento alla formazione, quindi con noi sul palco, oltre a Daniel Fasano alla batteria, ci sarà anche Domiziano Luisetti alla chitarra. Non mancheranno certamente i nostri vecchi pezzi e cover sia vecchie che nuove.