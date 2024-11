Trasporto aereo: la Giunta finanzia la selezione di interventi per la sicurezza e la sostenibilità ambientale degli aeroporti di Foggia e Taranto-Grottaglie

Soggetto destinatario sarà Aeroporti di Puglia spa. “Stiamo incentivando la realizzazione di opere di miglioramento della sicurezza e della sostenibilità negli aeroporti classificati come regionali, cioè con una media annuale di traffico passeggeri fino a 3 milioni, non appartenenti alla Rete Ten-T: quindi Foggia e Taranto-Grottaglie – spiega l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -.







Proprio questa settimana si è tenuto presso l’Autorità di Gestione un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale, volto a condividere le scelte programmatiche dell’Amministrazione nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 4.2 del PR PUGLIA 2021/2027, e quindi siamo pronti per avviare la procedura concertativo-negoziale di selezione degli interventi finalizzati a rendere questi aeroporti più sicuri e sostenibili. Ricordando che il “Gino Lisa” è individuato anche come polo delle emergenze e della gestione unica della rete di elisuperfici e Taranto-Grottaglie è individuato come spazioporto e centro di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie aerospaziali.”

BARI - Stanziati dalla Giunta 12,5 milioni di euro, a valere sul PR PUGLIA 2021/2027 – Azione 4.2 – Sub Azione 4.2.3, per finanziare l’avvio della procedura concertativo-negoziale di selezione di interventi da realizzare negli aeroporti di Foggia e Taranto-Grottaglie, finalizzati alla mitigazione del rischio ambientale, al miglioramento dei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo. I criteri di selezione degli interventi saranno individuati tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma, come stabilito dalla DGR n. 603 del 03/05/2023.