Ostuni si veste a festa, 'La Villa Incantata' illumina il Natale

Nella Villa "Pertini" batterà forte il cuore del Natale di Ostuni con mercatini, luci, musica e spettacoli per tutta la famiglia





OSTUNI (BR) - Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la suggestiva villa comunale "Sandro Pertini" di Ostuni si trasformerà in un magico mondo incantato. "La Villa Incantata", giunta alla sua seconda edizione, è pronta ad accendere le festività natalizie della città bianca con un ricco programma di luci, musica e spettacoli.





L'iniziativa, inserita nell'ambito della quarta edizione della rassegna Estensioni Music & Light Festival 2024, ideata e organizzata da Idea Show con il sostegno del Comune di Ostuni e di Regione Puglia e PugliaPromozione, offrirà un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Un’oasi di pace dove perdersi tra le scintillanti luminarie, gustare le prelibatezze locali, visitare i mercatini e lasciarsi coinvolgere dalle esibizioni previste nell’ambito di un ricco calendario.





L’accensione ufficiale della villa avverrà sabato 30 novembre alle ore 18.00, alla presenza del sindaco Angelo Pomes. A seguire, il Paolo Giancola Quartet allieterà la serata con le sue coinvolgenti note di musica napoletana.





Il parco sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle 17.30 alle 22.30, con ingresso gratuito. Poi tanti eventi di animazione, tutti con partecipazione gratuita e con inizio alle ore 18.30.





L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, la musica popolare sarà protagonista con il Provvisorio Popolare, che porterà sul palco le sue energiche esibizioni, facendo ballare e cantare tutti.





Il 14 dicembre sarà la volta della world music con il Sergio de Donno trio, che ci trasporterà con le sue sonorità internazionali. Per i più piccoli, il 15 dicembre sarà un giorno da non perdere: l'invasione delle mascotte Walt Disney porterà una ventata di magia e divertimento.





Il 21 dicembre, in prossimità del Natale, il Duo Zampognari ci accompagnerà con le sue tradizionali melodie natalizie, creando un'atmosfera ancora più suggestiva.





A chiudere il programma musicale, il 28 dicembre, sarà Monsieur coco (il celebre mangiafuoco) che con le sue esibizioni infiammerà il palco e il pubblico.





Ogni evento sarà un'occasione unica per immergersi nella magia del Natale e lasciarsi trasportare dalle emozioni della musica. Un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti, per rendere indimenticabile il tuo Natale a Ostuni.





Ogni fine settimana e nei giorni festivi, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera natalizia grazie ai mercatini che animeranno la villa. Tra le bancarelle sarà possibile trovare prodotti artigianali unici, decorazioni natalizie e gustare le prelibatezze della cucina locale.





La Villa Incantata rappresenta un’occasione unica per vivere il Natale in modo speciale. Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, all’insegna della magia e della tradizione.





PROGRAMMA





- 30 novembre

Paolo Giancola Quartet | musica napoletana





- 8 dicembre

Provvisorio Popolare | musica popolare





- 14 dicembre

Sergio de Donno trio |world music





- 15 dicembre

Mascotte Walt Disney





- 21 dicembre

Duo Zampognari | musiche natalizie





- 28 dicembre

Monsieur coco |mangiafuoco