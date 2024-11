Serie C, Girone C: l’Altamura cade contro il Picerno, 2-0 al 'Curcio'

Si interrompe la striscia positiva dell’Altamura, che perde 2-0 in trasferta contro il Picerno nella sedicesima giornata di andata del Girone C di Serie C. I lucani, grazie a una doppietta di Energe, consolidano la loro posizione nei piani alti della classifica, agganciando il terzo posto insieme a Monopoli e Potenza.

Primo tempo: il Picerno colpisce con Energe

Il match si apre con occasioni su entrambi i fronti. Dopo soli 5 minuti, Petito dell’Altamura sfiora il gol con un’incursione pericolosa. Poco dopo, all’11’, Volpicelli risponde per il Picerno, lambendo il vantaggio. I pugliesi non rimangono a guardare e al 20’ D’Amico tenta un destro dalla distanza, senza però centrare la porta.

Il Picerno sblocca il risultato al 27’: Energe firma il vantaggio con un preciso sinistro che trafigge la difesa avversaria. La reazione dell’Altamura arriva immediatamente, ma al 29’ Grande non riesce a sfruttare un’occasione per il pareggio.

Secondo tempo: il raddoppio di Energe chiude i conti

Nella ripresa, l’Altamura prova a rimettersi in partita. Al 6’ Silletti spreca una buona chance, e al 21’, sempre di testa, non riesce a finalizzare un’altra occasione. Il Picerno, invece, è cinico e al 28’ trova il raddoppio: su un cross preciso di Cardoni, Energe insacca al volo di destro, siglando la sua doppietta personale.

I lucani continuano a spingere e al 33’ sfiorano il terzo gol con Cardoni, che manca di poco la porta. L’Altamura tenta il tutto per tutto nei minuti finali, ma Grande prima fallisce un’opportunità favorevole al 44’, poi, al 92’, si vede negare il gol da un soffio.

Classifica: Picerno in alto, Altamura rallenta

Con questa vittoria, il Picerno sale a quota 25 punti, condividendo il terzo posto con Monopoli e Potenza. L’Altamura, invece, rimane ferma a 19 punti, al tredicesimo posto, e vede interrompersi una serie positiva di sei risultati utili consecutivi.