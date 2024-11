'Stagione Artistica Agimus Francavilla', domenica 10 novembre in concerto il Trio Desìo nell'Auditorium Scuola Musicale Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Continua, domenica 10 novembre, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana. - Continua, domenica 10 novembre, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.





Ad esibirsi il Trio Desìo, formato dal violinista Adamo Rossi, dalla violoncellista Erika Italiani e dal pianista Andrea Redigonda, con il concerto "Energie in canto".





Perfezionatisi con Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma, il Trio Desìo nasce nel 2019 al Conservatorio "Cherubini" di Firenze sotto la guida del M° Daniela De Santis. L’ensemble nasce dalla collaborazione del violinista Adamo Rossi, allievo del M° Kyoko Yonemoto al Conservatorio di Maastricht¸ il pianista Andrea Redigonda, allievo del M° Giampaolo Nuti e del M° Roberto Plano presso l’Accademia di Pinerolo, e la violoncellista Erika Italiani, laureata con il M° Andrea Nannoni e dal 2020 studentessa nel corso di Alto Perfezionamento dei Maestri Francesco Dillon e Paolo Bonomini presso la Scuola di Musica di Fiesole. Fin da subito il gruppo si distingue in numerosi concorsi internazionali, risultando vincitore di numerosi primi premi e premi speciali. Alla sua formazione cameristica contribuiscono anche i Maestri Francesco Dillon, Lukas Hagen, Jürg Dähler, Patrick Jüdt, Christophe Giovaninetti, Andrea Nannoni e i docenti della Scuola Internazionale|Avos Project. L’attività concertistica porta il trio ad esibirsi anche presso Palazzo Pitti a Firenze, Eos Festival in Ventotene, Camerata Strumentale Città di Prato, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e all’apertura della stagione Concertistica dall’Associazione Culturale Palma d'Oro. Nel 2023 è stato selezionato per il Progetto “Attraverso i Suoni”, percorso professionalizzante promosso da A.Gi.Mus. Firenze e Grosseto.





Condurrà il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.