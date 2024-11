Sussurra Luce 2024: una serata di musica, parola e immagine su Spazio Murat

BARI – Spazio Murat, Piazza del Ferrarese – Si conclude venerdì 6 dicembre la seconda stagione della rassegna Sussurra Luce con un evento imperdibile che unisce musica, arte e performance in una serata ricca di emozioni. L’appuntamento, che avrà inizio alle 20.00, vedrà protagonisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi e Rachele Andrioli con Coro a Coro.La serata inizierà con il duo di artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi, che presenteranno il loro progetto di fiabe fantastiche, un viaggio onirico che mescola parola, suono e arte visiva. Il loro lavoro, che da anni esplora la creazione di mondi immaginari attraverso mosaici, sculture e installazioni performative, trasporterà il pubblico in un universo straordinario. Cavaliere e Pivi, infatti, sono noti per il loro vocabolario artistico ricco di simboli evocativi come grotte artificiali, armature di terracotta, demoni e idoli tempestati di mosaici. La loro collaborazione è consolidata, con numerose esposizioni internazionali, tra cui la Manifesta 12 a Palermo e la VII Biennale di Mosaico Contemporaneo a Ravenna.A seguire, sul palco saliranno le 25 voci di Coro a Coro, dirette da Rachele Andrioli, una delle figure più importanti della world music e della scena musicale pugliese. Il Coro a Coro è un laboratorio di canto polifonico femminile, che esplora tematiche legate alla multiculturalità e al genere, unendo diverse tradizioni musicali in un abbraccio di voci. La direzione di Rachele Andrioli, cantautrice e polistrumentista, guiderà il pubblico attraverso un repertorio che spazia dalla musica popolare a quella d'autore, con l’intento di far riscoprire la forza terapeutica del canto e costruire ponti tra le persone. Andrioli, con il suo primo disco Leuca, ha ottenuto il Premio Loano 2023 e ha collaborato con artisti internazionali come Arto Lindsay, Piers Faccini, Baba Sissoko e molti altri.La rassegna Sussurra Luce è un progetto che mira a portare l’arte e la cultura al centro della scena, mescolando performance, produzioni discografiche e ricerca. Curato da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani per Fantom, il festival si è affermato come un appuntamento annuale che, grazie alla collaborazione di Spazio Murat, ha dato vita a una serie di eventi che esplorano il mondo della musica, dell'arte visiva e della sperimentazione sonora.Il concerto avrà inizio alle 20.00 e i biglietti sono già disponibili in prevendita su Dice al prezzo di 8 euro (https://link.dice.fm/j2984ee3e1e7), mentre al botteghino il prezzo sarà di 9 euro.La serata rappresenta un’opportunità unica per scoprire nuovi orizzonti musicali e artistici, con un programma che promette di essere un vero e proprio viaggio sensoriale, unendo la forza della parola, la magia delle immagini e la potenza delle voci in un solo, indimenticabile evento.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 080.205.58.56.