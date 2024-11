Lecce: per la prima volta il Convegno Regionale FIMAA Puglia dedicato ai professionisti dell’intermediazione immobiliare, turistica e creditizia

LECCE - Si svolgerà venerdì 22 novembre, presso la prestigiosa location di Torre del Parco a Lecce il Convegno Regionale FIMAA Puglia – Federazione Italiana Mediatori Agenti Immobiliari aderente a Confcommercio – dal titolo: "Sinergie per il successo". - Si svolgerà venerdì 22 novembre, presso la prestigiosa location di Torre del Parco a Lecce il Convegno Regionale FIMAA Puglia – Federazione Italiana Mediatori Agenti Immobiliari aderente a Confcommercio – dal titolo: "Sinergie per il successo".





L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecce, vedrà la partecipazione al tavolo dei relatori di numerosi esponenti di primo piano del settore dell’intermediazione, che si alterneranno dalle ore 9.30 fino alle ore 16.30 dinanzi ad una nutrita platea di agenti immobiliari, mediatori creditizi e addetti ai lavori.





Tanti i temi che verranno affrontati, dalle novità introdotte dal Decreto Salva Casa alle prospettive del mercato immobiliare, turistico e creditizio, dall’impatto dell’intelligenza artificiale alle tecniche di negoziazione e marketing nel settore immobiliare.





Interverranno: Santino Taverna Presidente Nazionale FIMAA, Francesco Micelli Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, Pasquale Troisi Founder e CEO di Insieme, Massimo Mastrangelo Dir. Territoriale Retail SudEst Banca MPS, Andrea Serravezza Digital Entrepreneur, Vanni Bordignon Broker Immobiliare e Psicologo delle Organizzazioni, Danilo Beltrante Founder di Vivere Turismo Business School. A moderare: Tonia Massaro Vicepresidente Confcommercio Bari.





"Si tratta di una straordinaria opportunità di formazione ed aggiornamento professionale riservata a tutti i professionisti dell’intermediazione operanti in Puglia – afferma Valerio Arseni Presidente di Fimaa Confcommercio Lecce - Ringrazio il Presidente Regionale Gigi Foresio e tutti i colleghi del Consiglio Direttivo per l’appoggio, il supporto e la disponibilità ad organizzare l’evento, per la prima volta, nella provincia di Lecce".