The Big 5 Global: la Puglia presente ad una delle principali fiere dell’edilizia e delle costruzioni

BARI - La Regione Puglia vola a Dubai in occasione di The Big 5GLOBAL, la più importante fiera del Medio Oriente dedicata al settore dell’edilizia e delle costruzioni, che si terrà dal 26 al 29 Novembre 2024 presso il Dubai World Trade Center di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.Con una delegazione di 10 imprese, la Regione Puglia (sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazionedelle Imprese) mira a valorizzare l’immagine nei comparti produttivi regionali dei materiali per le costruzioni, scoprire le ultime tendenze del mercato, presentare i prodotti e le soluzioni più innovative made in Puglia, e favorire nuove opportunità dibusiness e collaborazione con gli operatori internazionali presenti in fiera.L’edizione 2023 di questo evento internazionale ha visto la partecipazione di oltre 81 mila operatori e più di 2000 espositori, provenienti da 166 diversi Paesi, confermandosi centro di grandi opportunità e scambi.Le imprese della delegazione pugliese avranno a propria disposizione una postazione personalizzata in due spazi collettivi diversi a seconda delle proprie produzioni. Quest’anno inoltre insieme a ItaliaCamp saranno organizzati degli incontri B2B e n. 2 webinar.Italiacamp Dubai Hub per il Made in Italy è il ponte tra le realtà italiane che vogliono operare nell'area dei Paesi del Golfo e le principali realtà economiche e imprenditoriali locali. All'interno di una piattaforma fisica, si integrano spazi di lavoro, consulenza e programmi di formazione in un quadro coeso di servizi che supporteranno le aziende e le organizzazioni in tutte le fasi dell'internazionalizzazione, offrendo un accesso privilegiato a questo mercato.Gli incontri B2B offriranno alle aziende l'opportunità di creare partnership strategiche e sviluppare nuove opportunità nel settore delle costruzioni, facilitando l'ingresso nel mercato degli Emirati e l'espansione delle loro attività in un contesto competitivo. Le aziende coinvolte nei B2B operano in settori quali materiali e macchinari da costruzione, impiantistica, edilizia verde e digitale, sicurezza, prefabbricati, e soluzioni per smart house e tecnologie solari.“Il settore delle costruzioni – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia pugliese. Attualmente, il comparto conta oltre 41mila imprese attive, registrando un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente e rappresentando circa il 13% delle aziende locali. Al centro di questa edizione di The Big 5 Global, ritroviamo il tema dell’ecosostenibilità, un tema caro al governo regionale che, attraverso politiche e incentivi in ricerca e sviluppo, sostiene le imprese in questa nuova sfida. Anche il settore dei materiali da costruzione, tradizionalmente molto importante per l'economia pugliese, sta riprogettando i propri processi produttivi, le tecnologie e i prodotti per essere sempre più eco-compatibili e sta guadagnando sempre più ai mercati internazionali. Il valore delle esportazioni regionali nel 2023 nel settore dei materiali da costruzione ammonta a 95 milioni di euro, con un aumento del 10,9% nel solo primo trimestre rispetto all'anno precedente. Questo aumento si inserisce in un trend positivo che aveva già visto una crescita del 12,4% nel 2022. Le politiche di internazionalizzazione, in un Paese in vivace crescita, rappresentano per le imprese pugliesi un’occasioni unica di promozione e collaborazione”.Di seguito le aziende pugliesi presenti in fiera:ALBERANI PARKETTI - Nociglia (Le)CAFORIO - Manduria (Ta)CAMP - Adelfia (Ba)DURIPLASTIC - Salice Salentino (Le)EURIMPIANTI - Erchie (Br)G&G – Trepuzzi (Le)OFFICINE D’AMICO - Cisternino (Br)PI.MAR. - Cursi (Le)ROMAGNO MARMI - Mola di Bari (Ba)WALLY SERRATURE - Bari