Tre giorni da favola, Disneyland accoglie RTI - San Bernardo e i suoi ragazzi speciali delle scuole di Brindisi e San Vito dei Normanni

BRINDISI - La magia ha preso il volo. Nella mattinata di ieri, la delegazione composta dai tre ragazzi con disabilità vincitori del concorso "If you can dream it, you can do it", bandito dalla Cooperativa Sociale San Bernardo in collaborazione con le cooperative Aurora Domus e Occupazione e Solidarietà, è partita alla volta di Disneyland Paris per vivere un weekend da sogno nel parco divertimenti più famoso d’Europa. - La magia ha preso il volo. Nella mattinata di ieri, la delegazione composta dai tre ragazzi con disabilità vincitori del concorso "If you can dream it, you can do it", bandito dalla Cooperativa Sociale San Bernardo in collaborazione con le cooperative Aurora Domus e Occupazione e Solidarietà, è partita alla volta di Disneyland Paris per vivere un weekend da sogno nel parco divertimenti più famoso d’Europa.





I ragazzi, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, sono accompagnati dai genitori e dagli educatori della San Bernardo, che ha voluto promuovere questa iniziativa per realizzare il desiderio di tre giovani assistiti dai servizi delle cooperative. Dopo l’estrazione dello scorso 5 ottobre, il viaggio è finalmente realtà: un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’inclusione, della felicità e della magia natalizia.





"Oggi non stiamo semplicemente accompagnando tre ragazzi a Disneyland Paris: stiamo portando con noi la gioia, la speranza e il desiderio di sognare in grande – racconta Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo – Questo progetto rappresenta ciò che siamo come cooperativa: non solo un sostegno quotidiano, ma una mano tesa verso i sogni e verso un futuro pieno di possibilità. Auguriamo ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di vivere momenti indimenticabili, fatti di felicità e di meraviglia".





I tre giovani vincitori si sono recati in centro a Parigi, dove hanno visitato la Tour Eiffel prima di immergersi nel magico mondo di Disneyland, dove i personaggi più amati da grandi e piccini e le varie attrazioni li accompagneranno per un weekend indimenticabile. Il viaggio è stato organizzato con la massima cura, garantendo la presenza di educatori qualificati per supportare le famiglie e rendere ogni momento speciale.





Il progetto "If you can dream it, you can do it" riflette pienamente la missione della Cooperativa Sociale San Bernardo: regalare esperienze straordinarie che vadano oltre l’assistenza quotidiana, promuovendo l’inclusione e il benessere dei minori con disabilità e delle loro famiglie.