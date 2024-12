10° edizione del Vintage Market Bari: al via la mostra mercato ispirata alla cultura del riciclo dedicata agli appassionati degli oggetti del passato

Saranno circa 250 gli espositori del mondo del vintage, provenienti da tutta la Puglia e da molte altre regioni d’Italia, che consentiranno ai visitatori di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca dell’oggetto nascosto, del capo vintage cui dare nuova vita o semplicemente di curiosare tra prodotti e collezioni offerte dagli operatori.Il filo conduttore della manifestazione resta la sostenibilità: lo slogan “Vintage is the way to save Planet”, infatti, esprime un concetto vitale per la tutela dell’ambiente, che richiama l’opportunità di dare nuova vita agli oggetti del passato, al di là dell’amore per il vintage, e di utilizzare ancora una volta prodotti sani, utili e ancora funzionanti. Il Vintage Market Bari si caratterizza per essere un’esposizione molto ricca, all’interno della quale è possibile incontrare passioni e interessi segnati dal tempo che vengono valorizzati e rilanciati sul mercato. Pertanto saranno esposti oggetti del mondo del collezionismo e dell’artigianato, ceramiche, modernariato, vinili e libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli e giochi per consolle, orologi, cosmesi bio, piante, design, upcycling e tanto altro.Ma il sarà anche una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliano condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole. Inoltre, tante attività collaterali in programma nel corso delle due giornate.“Il Vintage Market Bari è ormai una realtà consolidata nel panorama cittadino - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli - perché è stato in grado di crescere nel tempo grazie a un’offerta di livello, molto variegata, ma soprattutto ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in un settore, quello delle grandi manifestazioni legate al vintage, che qui a Bari non aveva alcun riferimento qualificato prima di questa mostra mercato. Siamo curiosi di scoprire le novità di questa edizione, organizzata a ridosso delle festività natalizie, che certamente darà la possibilità a molti di acquistare regali a prezzi ragionevoli, secondo una logica di riuso e sostenibilità. Mi piace anche sottolineare come il Vintage Market Bari sia una buona vetrina per la nostra città, capace di richiamare qui moltissimi collezionisti e curiosi provenienti da altri territori, il che rafforza la nostra visione di città turistica dall’offerta qualificata”.“Il Municipio III è entusiasta di poter ospitare un evento che fa del riuso e riciclo di beni e oggetti la propria forza - ha proseguito la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia -. Il Vintage Market Bari rappresenta in modo plastico l’idea di questa amministrazione, cioè quella di puntare su un’economia circolare che investa su prodotti e materiali già realizzati, senza consumo ulteriore di risorse evitando, quindi, il rilascio di sostanze inquinanti nell’aria.Perciò, da parte mia, desidero ringraziare gli organizzatori non solo per la qualità dell’evento ma soprattutto per l’idea di fondo che lo sottende”.“Questa decima edizione - ha concluso Nicola Mincuzzi, uno dei due organizzatori titolari Bidonville Vintage Store - testimonia la crescita della nostra manifestazione che, di volta in volta, riesce ad attirare sempre più espositori, al punto da raccogliere le adesioni di oltre 250, quasi 100 in più rispetto all’ultima mostra mercato, e da allestire l’intera esposizione su circa 9.000 mq, quindi su una superficie complessiva raddoppiata. Per noi è una grande soddisfazione, perché il nostro Vintage Market è diventato il fiore all’occhiello del Mezzogiorno nel settore, alla stregua delle manifestazioni analoghe organizzate in grandi città come Roma o Milano. Ci auguriamo di continuare a crescere grazie alla fiducia degli espositori e dei visitatori, contribuendo a fare di Bari una città turistica, sempre più attenta alla sostenibilità ambientale”.L’inaugurazione, cui parteciperanno anche l’assessore Pietro Petruzzelli e la presidente Luisa Verdoscia, è fissata alle ore 10 di sabato 7 dicembre.Il Vintage Market Bari resterà aperto sabato 7 dicembre, fino alle ore 22, e domenica 8 dicembre, dalle ore 10 alle 21. L’ingresso, al costo di 3 euro, è in via Verdi. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria della Fiera, in via Verdi, oppure online, su Viva Ticket e su www.vintagemarketbari.it (ingresso gratuito per persone con disabilità, over 65 e bambini sotto i 12 anni).Oltre all’area market il programma sarà ricchissimo di altre attività nelle varie aree tematiche pensate per la manifestazione:· Area Kids: vari laboratori e spettacoli teatrali gratuiti per bambini (a cura delle artigiane di Pea.dè e dall’associazione Scart Off e Room to Play)· Area Musica: live band con vari artisti e dj set· Area Food: prelibatezze di Al Fuso Pugliese by Premiata Norcineria, con il truck giallo carico di delizie, e di Nadia Pokeeroll, con piatti freschi e gustosi, ispirati alla cucina hawaiana· Area esposizione Auto d’Epoca: mostra auto anni ’30 e ’40 (a cura di Rino Danisi)· Area talk: postazione fissa di radio RKO per la trasmissione in diretta con il coinvolgimento di tanti ospiti (il programma è a cura di Carlo Chicco & friends, con la regia di Paola Pagone)· Area IncontrARTE: spazio dedicato alla pittura, alla musica e alle esibizioni aperto a chiunque voglia condividere la propria creatività· Area Swap: letture di vario genere (a cura di Amarì).Di seguito il calendario completo degli eventi:Area Musica· ore 11: Dj set - Disco Bizzarro, un viaggio musicale eclettico con sonorità che spaziano dal funk al soul· ore 16: Live di Gianluca De Rubertis, cantautore e musicista italiano che mescola pop, soul e jazz· ore 17: Live di Mama&Friends Trio, un viaggio musicale tra funky, jazz e pop· ore 17 - 20: Dixie e Soda, street band itineranti tra i due padiglioni· ore 19: Stefania Di Pierro presenta in duo “Amore, Bis”, una performance intima e raffinata per gli amanti della musica d’autore.Area Kids· ore 11.30: Laboratorio Pea.dè, creazione di addobbi natalizi con materiali riciclati, perfetti per i più piccoli (info e prenotazioni al numero 320 4822783)· ore 16.30 e 18.30: spettacolo Room to Play, esperienza teatrale coinvolgente per bambini e famiglie· ore 17.30: laboratorio Pea.dè, personalizzazione di un calendario dell’Avvento (info e prenotazioni al numero 320 4822783).Area IncontrARTE (Partecipazione libera: info e prenotazioni al numero 380 1323697)· ore 11: Creazione di fiori e stelle di Natale in cartapesta con materiali riciclati (a cura di Rosanna De Stefano)· ore 17: Tecniche di fotografia analogica vintage (a cura di Elena Angelini)· ore 20: Tecniche di disegno anatomico per trasformare in modo creativo vecchie riviste (a cura di Leonardo Scardicchio).Area Musica· ore 11: Dj set in vinile di Bonnie, un viaggio musicale dal rhythm’n’blues al funk· ore 12: Dj set in vinile di Caiaffa, set dinamico che unisce beat elettronici e ritmi vintage· ore 17: Disco Salotto in vinile di Ale Battista, dj set rilassante e sofisticato· ore 20: Live acustico di Smooth & Blues, con Gianni Quadrelli (chitarra) e Francesco Fidati (voce) per un’esperienza musicale unica tra pop, rock e blues.Area Kids· ore 11.30: Laboratorio Scartoff, realizzazione di decorazioni natalizie per l’albero (a cura di La Renna Rudolph, info e prenotazioni 327 4613423)· ore 12.30 e 18.30: Spettacolo Room to Play, avventura teatrale per stimolare l’immaginazione dei bambini· ore 17.30: Laboratorio Scartoff, attività creativa per creare ghirlande natalizie (a cura di La Renna Rudolph, info e prenotazioni 327 4613423).Area IncontrARTE (Partecipazione libera: info e prenotazioni al numero 380 1323697)· ore 11: Laboratorio di intaglio del legno con materiali di scarto per un’arte manuale che unisce creatività e sostenibilità (a cura di Gianni Salatino)· ore 17: Laboratorio di origami con carta riciclata adatto a tutte le età (a cura di Monica Radicchio).Bidonville vintage storeNasce a Bari nel 1995 come associazione culturale, in via Melo 224, da un’idea di Nicola Mincuzzi e Tommaso De Giosa, interessati a diffondere la cultura del riciclo, del recupero e del riutilizzo di idee, fatti e prodotti che la civiltà dei consumi ha deciso di accantonare.Successivamente Bidonville viene trasformata in una S.n.c. e diventa il primo grande vintage store di Puglia, meta non solo di tanti appassionati ma anche di artisti.L’attività vanta anche collaborazioni con diverse produzioni teatrali e cinematografiche.