Fabrizio Paterlini, il pianista apprezzato a livello internazionale spopola su Spotify

Fabrizio Paterlini è uno dei pianisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, continua a sorprendere con la sua musica emozionante e senza tempo che, quest’anno, è stata ascoltata in 183 paesi da 20 milioni di ascoltatori secondo i dati diffusi da Spotify Wrapped 2024.

Nel 2024 ha totalizzato 259 milioni di stream complessivi sulle piattaforme digitali, di cui 189 milioni su Spotify. Il suo pubblico proviene soprattutto dagli Stati Uniti, Germania, Francia, Messico e Regno Unito.

Con oltre 15 anni di carriera e tour che lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina (quest’ultima nell’ottobre 2024), Paterlini ha costruito una solida fama confermata dai 4 milioni 200 mila ascoltatori mensili su Spotify, una cifra enorme per un pianista, che lo colloca nell’Olimpo insieme a compositori come Ludovico Einaudi e Ólafur Arnalds.

Tra i suoi brani più celebri, spiccano “Waltz” e “Rue des Trois Frères”, quest'ultimo apprezzato pubblicamente anche dall’attore Chris Evans. Le sue composizioni crossover, caratterizzate da un'impronta unica e una profondità che tocca l'anima, sono spesso utilizzate in film e serie TV, specialmente negli Stati Uniti.

Il successo testimoniato dai dati diffusi da Spotify, dimostra la crescente popolarità della sua musica, che riesce a unire il fascino della tradizione classica con un linguaggio contemporaneo che non smette di emozionare e superare confini e barriere linguistiche.

Fabrizio Paterlini è un carismatico pianista e compositore italiano, nato a Mantova nel 1973. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album per piano solo “Viaggi in aeromobile”, da allora la sua musica ha iniziato a viaggiare per tutto il mondo passando dalle composizioni per pianoforte a brani che intrecciano il piano con la musica elettronica.

Artista orgogliosamente indipendente, nel 2016 ha fondato la sua etichetta Memory Recordings, con l’intenzione di mettere al servizio degli altri musicisti la sua esperienza.

Il suo ultimo album di inediti è “Riverscape” (2023), che ruota attorno al tema del fiume, sviluppato in collaborazione con la fotografa naturalista olandese Kristel Schneider. Questa estate ha pubblicato attraverso i suoi social brevi componimenti di un minuto che sono stati raggruppati nell’album “Summer Stories”, ora disponibile sulle piattaforme digitali.

Fabrizio Paterlini è al lavoro su nuove composizioni che usciranno nel 2025.