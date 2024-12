Sciamn Fest Jingle AlberoBell: una serata imperdibile tra arte, risate e musica ad Alberobello

ALBEROBELLO - Il 27 dicembre 2024, Alberobello si trasforma in un palcoscenico di emozioni con SCIAMN FEST Jingle AlberoBell, un evento che unisce fotografia, stand-up comedy e musica dal vivo. Inserito nel programma We Are in Trulli winter ed. e patrocinato dal Comune di Alberobello, l’evento è a ingresso gratuito e promette una serata indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il programma della serata

20:00 – “UNDERWATER”

La serata inizia con l’apertura dell’esposizione fotografica di Nico Palmisano , intitolata “UNDERWATER”. Un viaggio visivo che esplora emozioni e paesaggi sommersi, capace di incantare gli appassionati di fotografia e arte.

21:00 – Stand-up comedy con Simonetta Musitano

Il palco si accende con la pungente ironia di Simonetta Musitano , una delle protagoniste della stand-up comedy italiana, che presenterà il suo spettacolo “Donne con le palle” . Attraverso monologhi sagaci e battute incisive, Musitano sfiderà i tabù e i pregiudizi legati al mondo femminile e transgender, offrendo anche riflessioni sul concetto di famiglia e sulle sue infinite declinazioni.

22:00 – Concerto acustico di Napoleone

La serata si conclude con il live acustico di Napoleone, artista che unisce tradizione e modernità in un mix sonoro coinvolgente. I partecipanti potranno ascoltare brani che spaziano dalle atmosfere campane tradizionali a pezzi pop-rock reinterpretati in chiave intima. Un’esibizione unica che conquisterà il pubblico grazie alla sua profondità musicale.

Location e dettagli

L’evento si terrà presso il Centro culturale Giovanni Galliani (ex Conceria), in via Barsento ad Alberobello.

Data : 27 dicembre 2024

: 27 dicembre 2024 Orario : Apertura porte ore 20:00

: Apertura porte ore 20:00 Ingresso: Libero e gratuito

Un’occasione speciale

SCIAMN Fest Jingle AlberoBell offre l’opportunità di trascorrere una serata tra arte e intrattenimento nel cuore di Alberobello, una delle città più suggestive della Puglia. Un evento che celebra la cultura in tutte le sue forme, regalando un’esperienza che mescola leggerezza e profondità.

Per aggiornamenti e informazioni, segui i canali ufficiali del Comune di Alberobello e della manifestazione.