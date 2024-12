Al Bano è il protagonista di "A Spasso Con Te"

Al Bano è il protagonista della nuova puntata di "A Spasso Con Te", la rubrica di Fiamma Satta all’interno di "Geo" - il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi - in onda lunedì 16 dicembre alle 16.10 su Rai 3. Il cantautore spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia, ricordando la partenza per Milano alla ricerca della sua strada, la storia dei suoi genitori, la loro fuga d’amore, la guerra che li aveva divisi, la sua nascita e i successi in tutto il mondo.

Racconti ed emozioni che rivivono nella sua musica, nella bellezza dei luoghi amati e nella pace della natura, con il dono per Fiamma dell’”Ave Maria” di Gounod cantata a cappella da Al Bano nell’antica chiesetta della tenuta.