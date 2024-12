Bari, al Teatro Petruzzelli il viaggio immersivo con Colapesce e Dimartino

BARI - Nella meravigliosa cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, è andato in scena il terzo appuntamento della rassegna “Notti di Stelle – winter” della Camerata Musicale Barese. Ospiti della serata il duo dei musicisti e compositori, Colapesce e Dimartino, che hanno coinvolto il pubblico nella rivisitazione (perfettamente riuscita) dei brani che fanno parte del loro nuovo album “ARCHI, OTTONI E PREOCCUPAZIONI – accompagnati dall' Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Davide Rossi.

Un viaggio immersivo ed emozionante dal tocco sinfonico, che ci ha condotto nell'universo indie pop di Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino (Dimartino) con successi come “Musica Leggerissima”,''Splash'', ''Nati per vivere'' e molti altri. Quattro anni di successi, dischi, un film, riconoscimenti importanti, il consenso positivo di pubblico e critica, il duo siciliano è la risposta al nuovo cantautorato italiano. Ma, da quanto annunciato mesi fa, si prenderanno una pausa per dedicarsi ai loro progetto solisti. Quindi, questa, è una buona occasione per vederli (speriamo non per l'ultima volta insieme) in questo fantastico viaggio musicale.





