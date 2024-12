Putignano, il Falò di Santa Lucia all'Ex Macello con il live del Cantiere Comune Mediterraneo

Quadro preparerà pietanze calde e ricche di gusto per tutti: panini, vin brule’, birre affumicate, pettoline. L'ingresso per queste due date sarà ad offerta libera, ognuno sarà libero di dare il valore che reputa all'evento lasciando un'offerta a piacere.



Giovedì 12 Dicembre 2024 - ore 20:30

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

INGRESSO libero con offerta libera



L'evento rientra nella “Programmazione Puglia Sounds 2024” con sostegno di Puglia Sounds, Puglia Culture e KeepOn Live.



Il Cantiere Comune Mediterraneo dal 2021 è un’orchestra e un’iniziativa socio-culturale. Collettivo di sensibilizzazione e ricerca sul valore delle diversità disseminate nel nostro mare, che ci uniscono oltre i confini. Il CCM rielabora elementi condivisi cercando le tracce di un popolo nell’altro, in un racconto collettivo che, nella storia del progetto, ha assunto anche carattere coreutico, letterario o documentaristico. Il CCM nasce dall’esigenza di abbattere il muro che divide il “noi” e gli “altri” tramite musica, curiosità e condivisione. Attraverso un’esplorazione orizzontale del patrimonio folkloristico delle minoranze storiche e sociali del Mediterraneo, il progetto mira a trovare un sound che suoni familiare a chiunque, da est a ovest del mare, cosicché ci si possa riconoscere l’uno nell’altro e riscoprire le proprie origini in quelle del vicino. Peschiamo e rigettiamo suoni nel Mediterraneo, nella speranza che la musica ci serva da lingua franca per capire le nostre differenze e capire chi siamo.



Percussioni e chitarra - Roberto Cozzi

Voce e Oud - Shahd Awayed

Voce - Annagilda Martina Farinola

Fisarmonica e voce - Ottavia Farchi

PUTIGNANO - Prosegue Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.Questo giovedì 12 dicembre l'appuntamento fisso annuale con il Falò al Macello (che rientra negli eventi tradizionali dei 10 Falò di Santa Lucia in giro per il centro di Putignano) nel cortile dell'ex Macello arriva il concerto di un bellissimo progetto multiculturale: il Cantiere Comune Mediterraneo. Una "calda" serata di dicembre tra fuoco, luci, musica, ritmi e cibo vista anche la presenza della performance di TAIKO (tamburo giapponese) intorno al fuoco a cura della scuola Quelli del Taiko e il dj set finale a cura di Quarters da Radio JP.