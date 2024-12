Il borgo di Isola del Gran Sasso ospita l'evento "L'Isola di Natale"

Isola del Gran Sasso, 21 e 22 dicembre 2024 - Il suggestivo borgo di Isola del Gran Sasso si trasforma in un magico villaggio natalizio per ospitare l'evento "L'Isola di Natale", in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024. Un weekend imperdibile per immergersi nell’atmosfera delle feste, tra tradizione, musica, gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia.

Programma dell’evento:

Sabato 21 dicembre

Ore 10:00: Apertura dei mercatini e del Villaggio di Babbo Natale, con slitta, elfi, trampolieri e spettacoli natalizi.

Ore 11:00: Esibizione dei gruppi folkloristici locali.

Ore 13:00: Apertura degli stand gastronomici a cura dell’Associazione “I Fauni”.

Ore 15:00: Rassegna dei tamburi tradizionali locali.

Ore 16:00: Convegno "Li Tamurre del Gran Sasso": un approfondimento sulle tradizioni musicali del territorio, con interventi di esperti e musicisti locali. (Tensostruttura - Via Duca degli Abruzzi).

Ore 19:00: Concerto di DJ Fargetta (Radio Deejay), per concludere la giornata in festa.





Domenica 22 dicembre

Ore 10:00: Riapertura dei mercatini e del Villaggio di Babbo Natale.

Ore 10:30: Esibizione della Banda Insula-Camplum lungo le vie del paese.

Ore 11:00: Percorso del gusto con degustazione di prodotti locali.

Ore 13:00: Apertura stand gastronomici a cura dell’Associazione “I Fauni”.

Ore 16:00: Letture di comunità per famiglie e bambini, a cura delle lettrici di Teramo Children A.P.S. e Ass. Le Tre Porte A.P.S.

Ore 17:30: Concerto de "I Musici".

Ore 19:00: Spettacolo musicale 90 Mania The Original - 2024.





In merito al convegno "Li Tamurre del Gran Sasso"

L'incontro del 21 dicembre alle ore 16:00, presso la tensostruttura in Via Duca degli Abruzzi, esplorerà cinque secoli di tradizione musicale della zona, mettendo a confronto il passato e la contemporaneità. Interverranno:

Nicolino Farina, giornalista e scrittore.

Andrea Di Sabatino, pianista e docente. Moderatrice sarà Lisa Di Giovanni, giornalista e scrittrice.

L’evento si terrà nel centro storico di Isola del Gran Sasso, lungo Via Settimio Costantini, Piazza Contea di Pagliara e Viale Duca degli Abruzzi. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale: www.galgransassolaga.it