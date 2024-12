APAMRI celebra l’eccellenza italiana, un tributo ai valori civici e sociali della Repubblica

Presso la Camera dei Deputati, l’Associazione Parlamentare di Amicizia tra Insigniti al Merito della Repubblica Italiana promuove una giornata di riflessione e valorizzazione delle eccellenze italiane.





ROMA - Mercoledì 11 dicembre 2024, presso la Camera dei Deputati a Roma, si è svolta un’importante iniziativa promossa dall’Associazione Parlamentare di Amicizia tra Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (APAMRI). L’evento, dedicato a celebrare l’eccellenza civica e i valori fondanti della Repubblica, è stato un momento di riflessione e confronto su temi cruciali per il futuro del Paese, con un focus particolare sull’importanza del ruolo delle donne nella società contemporanea.





Nel corso dell’incontro, l’APAMRI ha ribadito il proprio impegno nel promuovere il riconoscimento delle donne che, con il loro impegno e le loro azioni, danno lustro alla Repubblica Italiana. Al centro, un chiaro invito a segnalare sempre più donne meritevoli per le onorificenze istituzionali.





APAMRI vuole essere il punto di riferimento per individuare e celebrare queste eccellenze femminili che incarnano i valori della nostra Repubblica, promuovendo al contempo la parità di genere in tutti i settori. Tale impegno non è solo un atto simbolico, ma una necessità concreta per affrontare le sfide attuali legate all’uguaglianza delle opportunità.





Guidata dall’On. Carla Giuliano, Presidente dell’Associazione per i Parlamentari, dal Cav. Ufficiale Riccardo Di Matteo, Presidente per gli Insigniti, e dal Segretario Generale Michele Grillo, la manifestazione ha visto una nutrita partecipazione di personalità istituzionali e sociali, tra cui insigniti al Merito della Repubblica, parlamentari, e rappresentanti della società civile.





Nel discorso inaugurale, la Presidente On. Giuliano ha sottolineato il significato del riconoscimento al merito come simbolo di responsabilità verso la comunità: «Il nostro compito come Associazione è sostenere chi ha incarnato questi valori, affinché il loro esempio possa ispirare le nuove generazioni. Questo non è solo un premio, ma un impegno collettivo per il bene comune».





Il Presidente Cav. Uff. Riccardo Di Matteo ha dichiarato «Desidero innanzitutto ringraziare tutti i parlamentari che hanno partecipato, il Presidente Giuliano, i Vice Presidenti e tutti gli insigniti al merito della Repubblica Italiana che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa».





Ha spiegato «L’Associazione Parlamentare di Amicizia tra Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (APAMRI) rappresenta qualcosa di unico, la prima realtà di questo tipo in Italia dal dopoguerra. Non c’è mai stata un’associazione che riunisse gli insigniti al merito della Repubblica Italiana e i parlamentari in una missione comune».





Ha concluso Di Matteo «È un privilegio essere parte di un progetto che non solo celebra l’eccellenza civica, ma che pone anche le basi per valorizzare i meriti individuali e collettivi con una visione chiara e condivisa».





A sua volta, il Segretario Generale Grillo ha evidenziato l’importanza della rete tra gli insigniti: «Le eccellenze italiane rappresentano un patrimonio inestimabile. APAMRI si propone come punto di riferimento per chi, con dedizione e sacrificio, ha contribuito al progresso della nostra nazione e intende continuare a farlo. Il merito è un valore che va coltivato e condiviso».





L’incontro ha visto l’intervento di parlamentari che hanno arricchito il dibattito, tra cui l’On. Tullio Patassini, l’On. Mariangela Matera, l’On. Francesca Galizia, l’On. Patty Labbate, l’On. Gianmauro Dell’Olio, l’On. Laura Cavandoli, l’On. Cristian Diego Di Sanzo e l’On. Fabio Porta. Inoltre, la Vicepresidente On. Beatriz Colombo, la Vicepresidente Maria Stefania Marino e il Sen. Roberto Mura hanno inviato i loro messaggi di vicinanza e augurio, sottolineando la coincidenza dell’evento con la presenza dei reali di Spagna presso la Camera dei Deputati.





Durante l’evento, numerosi insigniti hanno condiviso esperienze personali e professionali, illustrando progetti che hanno generato impatti positivi nel tessuto sociale italiano. Tra le proposte emerse, un programma di mentorship per giovani talenti e un’iniziativa per valorizzare le competenze degli insigniti al servizio delle istituzioni locali.





Nelle conclusioni, il Comitato Esecutivo dell’APAMRI ha rinnovato il proprio impegno a essere un punto di riferimento per la promozione dei valori civici e della cittadinanza attiva. «La forza dell’Italia risiede nelle sue persone e nei loro straordinari meriti. La nostra Associazione continuerà a lavorare affinché il loro esempio diventi una luce guida per le generazioni future».