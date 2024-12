Il libro 'Lasciato Indietro' di Dino Tropea in vetrina a Casa Sanremo Writers 2025 per lanciare un messaggio universale di resilienza e speranza

Dino Tropea porta il suo libro "Lasciato Indietro" al Palafiori di Sanremo, raccontando un viaggio di rinascita e forza attraverso le sfide della vita.





SANREMO (IM) - Sanremo, cuore pulsante della cultura e dell’arte, si appresta ad accogliere Lasciato Indietro, l’opera autobiografica dello scrittore Dino Tropea, Ufficiale della Marina Militare, siciliano, ma trapiantato a Roma, nella vetrina di Casa Sanremo Writers 2025. Questo evento letterario, ospitato al Palafiori, rappresenta una celebrazione della scrittura come strumento di trasformazione personale e collettiva. Con il suo messaggio di resilienza, il libro si inserisce perfettamente nel contesto di un festival che da sempre è sinonimo di rinascita e innovazione.





Un viaggio di vita, resilienza e amore





Lasciato Indietro non è solo un’autobiografia: è un racconto potente e universale che attraversa le tappe fondamentali della vita di Dino Tropea. Nato nella Sicilia degli anni ’70, Tropea ha vissuto un’infanzia segnata dall’assenza del padre, compensata dall’amore delle donne della sua famiglia. Quella mancanza, seppur dolorosa, è diventata il motore della sua determinazione.

Dopo aver sognato una carriera come pilota di aerei, Tropea si è trovato a dirigere il suo percorso verso l’Accademia Navale, costruendo una brillante carriera nella Marina Militare. Le esperienze di vita, i successi e le difficoltà affrontate durante le missioni internazionali sono diventati elementi centrali di una narrazione che parla di crescita, cambiamento e resilienza.

Ma è nel rapporto con sua figlia Onda che emerge l’essenza del libro. Nato inizialmente come una lettera scritta in un momento di profonda lontananza emotiva, Lasciato Indietro si è trasformato in un racconto di speranza e riconciliazione, con un messaggio chiaro: nonostante le avversità, è sempre possibile ricostruire.





Le radici siciliane e la centralità delle donne





Un elemento distintivo di "Lasciato Indietro" è l’omaggio alle donne che hanno plasmato la vita di Dino Tropea. La madre, la nonna e la zia non solo hanno riempito il vuoto lasciato dal padre, ma hanno anche rappresentato pilastri di forza e amore. Questo legame profondo con il mondo femminile si riflette anche nella figura di Alice, la compagna di Tropea e co-protagonista del libro, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua rinascita personale.

La narrazione, radicata nelle tradizioni e nei valori siciliani, esplora temi universali come il sacrificio, la resilienza e la capacità di superare il dolore. Questa dimensione profondamente umana rende il libro accessibile a tutti, offrendo una finestra su una realtà personale che trova risonanza in esperienze collettive.





Casa Sanremo Writers: un trampolino per storie universali





La partecipazione di Dino Tropea alla vetrina di Casa Sanremo Writers non è solo un riconoscimento del valore della sua opera, ma anche un’opportunità per portare il messaggio di Lasciato Indietro a un pubblico più vasto. Casa Sanremo Writers, parte integrante del prestigioso Sanremo Writers 2025, celebra autori emergenti e opere che toccano temi di grande rilevanza umana.

Al Palafiori, "Lasciato Indietro" sarà al centro di una celebrazione che va oltre la letteratura, rappresentando un omaggio alla capacità di trasformare il dolore in speranza. L’autore stesso sottolinea quanto la scrittura abbia giocato un ruolo terapeutico nella sua vita, permettendogli di elaborare emozioni complesse e di condividere un messaggio di forza interiore.





Un futuro di opportunità e crescita





Dino Tropea non si ferma a Lasciato Indietro. Tra i suoi progetti futuri spicca il sequel, Oltre ogni ragione rinasce l’amore, anch’esso in concorso per Casa Sanremo Writers 2025 come opera inedita. Inoltre, Tropea ha in cantiere altre opere, tra cui poesie e saggi che esplorano temi legati alla vita militare, alla resilienza e all’innovazione tecnologica in ambito letterario.

Il supporto di partner come l’azienda Fabaris (gruppo S3K), che ha creduto nel valore culturale dell’opera, ha permesso all’autore di ampliare la portata del suo messaggio. Grazie a queste collaborazioni, Tropea continuerà a raccontare storie che ispirano, consolidando il suo ruolo nel panorama letterario italiano.





Sanremo, simbolo di cultura e rinascita





La presenza di Lasciato Indietro alla vetrina di Casa Sanremo Writers conferma l’importanza del Festival come punto di incontro per storie che parlano di umanità e speranza. Dino Tropea, con il suo libro, porta al Palafiori un messaggio universale: ogni difficoltà può essere superata, e ogni vita può trovare una nuova direzione.

Conclude l’autore: "Il meglio deve ancora avvenire". Queste parole, tratte dal capitolo finale di Lasciato Indietro, racchiudono l’essenza del libro e del percorso di Dino Tropea, offrendo al pubblico un invito a guardare avanti con fiducia e determinazione. La vetrina di Casa Sanremo Writers 2025 sarà il palcoscenico perfetto per celebrare una storia che, partendo dalla Sicilia, arriva a toccare i cuori di lettori di tutto il mondo.