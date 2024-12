Bari, il concerto dei Sounds Cool sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando

BARI - Domani, domenica 22 dicembre, alle ore 20.00, il sagrato della chiesa di San Ferdinando, nel cuore di via Sparano, sarà il palcoscenico del concerto del coro Sounds Cool, diretto dal Maestro Fabio Calabrese è. A impreziosire l’evento, patrocinato dal Municipio I, la voce straordinaria di Linda Valori, cantante apprezzata anche fuori dai confini nazionali.In una domenica dedicata agli ultimi acquisti natalizi, con via Sparano animata da cittadini e visitatori immersi in un’atmosfera di festa, il concerto sarà un momento capace di coniugare al meglio tradizione e cultura. "Questa esibizione non è solo un concerto - spiega Fabio Calabrese -, ma la celebrazione di dieci anni di attività del coro Sounds Cool, dieci anni di musica e condivisione con la città di Bari”.“La vita serale è un’occasione preziosa per arricchire il tessuto culturale e sociale della città - commenta il sindaco della notte Lorenzo Leonetti -, grazie anche al patrocinio del Comune, che sostiene, senza oneri economici, eventi come il concerto dei Sounds Cool per valorizzare il talento del territorio e promuovere la musica come strumento di unione e appartenenza. Nel mio ruolo di sindaco della notte, il mio impegno va nella direzione di garantire una movida organizzata, sicura e capace di integrare cultura, socialità e intrattenimento, rendendo la nostra una città accogliente e dinamica anche nelle ore notturne”.