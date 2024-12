Il Concerto di Natale all’IRCCS 'De Bellis': i successi del 2024 e le prospettive per il 2025

CASTELLANA GROTTE – Una serata speciale ha segnato il tradizionale Concerto di Natale all’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte, un evento che ha celebrato i successi raggiunti dal centro di ricerca e cura, specializzato in gastroenterologia, e delineato le ambiziose prospettive per il 2025.Il 2024 è stato un anno di grandi traguardi per l'IRCCS “De Bellis”, che, partendo da un periodo di incertezze e rischi di chiusura nel 2016, ha consolidato il suo ruolo di eccellenza a livello nazionale. L'Onorevole Ubaldo Pagano, nel suo intervento video dalla Camera dei Deputati, ha definito l'istituto un “miracolo” per i risultati ottenuti grazie al lavoro quotidiano di medici, ricercatori e personale sanitario.Nel corso della serata, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Enzo Delvecchio, ha esposto i numerosi successi raggiunti nel 2024, sottolineando anche gli ambiziosi obiettivi per il 2025. Tra questi, il potenziamento delle risorse umane, con l’arrivo di nuovi chirurghi, anestesisti e gastroenterologi, per incrementare l’attività della chirurgia oncologica maggiore e ridurre le liste d’attesa attraverso prestazioni aggiuntive.Un altro obiettivo fondamentale riguarda il potenziamento della chirurgia bariatrica, con l’aggiunta di due posti letto in più per la chirurgia plastica, che consentiranno di eseguire interventi di addominoplastica. Un altro punto saliente del programma per il prossimo anno è l’avvio della costruzione di un centro direzionale, grazie al finanziamento ottenuto tramite i fondi FSC, che libererà spazi per ambulatori e ricerca, a beneficio della cura dell’obesità e dei pazienti affetti da disturbi legati a essa.Nel corso dell’incontro, il direttore generale, Tommaso Stallone, ha messo in evidenza l’importanza di garantire non solo l’efficacia, ma anche l’umanizzazione delle cure, un principio fondamentale per l’IRCCS. Il direttore scientifico Gianluigi Giannelli ha poi dato spazio ai giovani ricercatori, che hanno presentato i principali risultati degli studi condotti nell’ambito della lotta ai tumori dell’apparato gastroenterico, confermando l’impegno costante dell’istituto nella ricerca scientifica e nell’innovazione terapeutica.A condurre la serata, la giornalista del Tg Norba, Francesca Rodoldo, che ha saputo intrattenere il pubblico con delicatezza e professionalità. L’evento si è concluso con un concerto natalizio della Rubber Soul Band, che ha reso omaggio alla festività con musiche coinvolgenti. Il buffet preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Castellana ha chiuso la serata, unendo il piacere della musica a quello della convivialità, in un’atmosfera di festa e di auguri per il nuovo anno.Concludendo l’evento, l’IRCCS “De Bellis” ha confermato il suo impegno nell’offrire cure d’eccellenza, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, alla ricerca e all’umanizzazione delle pratiche mediche. Un augurio di buon Natale e di un 2025 ricco di successi e traguardi per tutta la comunità e per il prestigioso istituto di Castellana Grotte.