Tutto pronto per 'La Calata di Babbo Natale' a Taranto

TARANTO – Il Natale è ormai alle porte e Taranto si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: “La Calata di Babbo Natale”. L’iniziativa, che si terrà domenica 22 dicembre, è stata presentata ieri mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo di Città durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico, Gianni Azzaro, l’assessore alla Cultura e Turismo, Angelica Lussoso, e i rappresentanti di “Confartigianato Imprese Taranto” e del “Gruppo Grotte Grottaglie”.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto e il “Gruppo Grotte Grottaglie”, si inserisce nel ricco calendario natalizio della città, ed è pensato per offrire un momento di grande magia e festa per tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai più piccoli.

Dettagli dell’evento

La calata di Babbo Natale si svolgerà a partire dalle ore 18.00 in piazza Castello, un luogo suggestivo che ospiterà l’arrivo di Babbo Natale, il quale scenderà da Palazzo di Città accompagnato dai suoi Elfi. Un ingresso scenico che renderà ancora più emozionante l’attesa per i bambini, che potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale. Non mancheranno dolciumi per tutti i presenti, creando un’atmosfera di gioia e calore natalizio.

Il vicesindaco Gianni Azzaro ha commentato: «Questo evento rappresenta un’occasione per valorizzare il nostro centro storico e offrire alla cittadinanza un momento di condivisione e festa». L’assessore Angelica Lussoso ha aggiunto: «Ringraziamo la Confartigianato per aver realizzato tutto questo per la felicità dei più piccoli».

Un’iniziativa che guarda al futuro

Fabio Paolillo, segretario di Confartigianato Taranto, ha sottolineato come l’evento rappresenti un gesto di impegno verso la città: «Come Confartigianato abbiamo inteso organizzare un evento ludico per i bambini. È un'iniziativa che abbiamo finanziato interamente e che speriamo possa essere il primo di molti altri eventi che avremo in futuro per la città».

Anche Alessandro Severini, del "Gruppo Grotte Grottaglie", ha evidenziato l’imponenza dell’evento: «La calata sarà estremamente scenica, sviluppandosi lungo una diagonale di oltre sessanta metri per la gioia di tutti i bambini».

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, alle ore 18.00, in piazza Castello, dove Babbo Natale farà il suo magico ingresso. Non perdere l’occasione di vivere la magia del Natale nel cuore di Taranto!