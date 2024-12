Bari, politica e Università insieme per presentare il Rapporto Sud Innovation 2024

BARI – A che punto è l’innovazione al Sud, e in Puglia? E cosa si può fare per aumentarla? Di questo parleranno esponenti della politica locale, del mondo accademico e delle imprese in un incontro che si terrà Lunedì 16 dicembre, alle ore 15.30 presso BINP, Spazio Oplà 1 - Politecnico di Bari Via Orabona 4, Bari15.30 Saluti IstituzionaliAlessandro Delli Noci - Assessore allo Sviluppo economico della Regione PugliaVito Leccese - Sindaco di BariFrancesco Cupertino - Rettore del Politecnico di BariAntonio Messeni Petruzzelli - Presidente di BINP15.45 PresentazioneRoberto Ruggeri, Founder di Sud Innovation APSAntonio Messeni Petruzzelli, Presidente di BINP16.15 Tavola RotondaRoberto Ruggeri, Founder di Sud Innovation APSSirio Vurro, Direttore di BINPAntonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo SpAMichele Venezia, Specialista innovazione di Intesa Sanpaolo Direzione Regionale Puglia-Basilicata-MoliseAnnamaria Fiore - Coordinatore Area strategica “Ricerca economica ed informazione statistica di ARTI PugliaGianna Elisa Berlingerio - Direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione PugliaModera Maurizio Barberio, knowledge transfer Manager del Politecnico di Bari