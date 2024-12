Teatro: a Barletta Ezio Greggio con 'Una vita sullo schermo'

ph_Alessandra Trucillo

BARI - Sarà Ezio Greggio il protagonista del prossimo appuntamento di teatro della stagione del Comune di Barletta organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Il conduttore televisivo, comico, cabarettista e attore italiano, porterà sul palco del Teatro Curci domenica 15 dicembre (ore 18.30) uno one man show in cui il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica, alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo.Con “Una vita sullo schermo”, attraverso l’ausilio di un grande ledwall, Ezio Greggio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Racconterà aneddoti esilaranti di fatti e incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della sua carriera. Il pubblico presente sarà coinvolto attraverso i suoi numeri, molti dei quali assolutamente inattesi. Uno spettacolo diverso, 90 minuti live nei quali Ezio Greggio, un vero “N.1” in scena, con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo italiano.Info:Biglietteria Teatro CurciCorso Vittorio Emanuele, 71 - Tel. 0883.332456 e in tutti i punti vendita VivaticketUfficio TeatroCorso Vittorio Emanuele, 94 - Tel. 0883.578468 –– 0883.578414 - 0883.578403