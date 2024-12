Fse: arrivati i primi tre nuovi treni elettrici

BARI – Sulla rete di Ferrovie del Sud Est sono in circolazione i primi tre treni elettrici di nuova generazione e un altro arriverà entro fine anno.I nuovi convogli viaggiano attualmente sulle linee Bari – Putignano (via Casamassima) e Putignano – Martina Franca. Man mano che verrà completata l’elettrificazione della rete – i lavori sono in corso - i nuovi treni circoleranno anche sulle linee Bari - Taranto e Martina Franca – Lecce - Gagliano. Tra il 2025 e il 2026 è prevista la consegna di altri sette treni elettrici.L’investimento complessivo è di circa 70 milioni di euro finanziati con fondi FSC e PNRR, ottenuti da Regione Puglia per il rinnovo della flotta.Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il nuovo treno elettrico monopiano vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza. Tecnologicamente avanzati ed ecologici, i nuovi convogli sono dotati di oltre 500 posti complessivi, insieme ai 8 posti per le bici e, per il massimo comfort dei passeggeri, di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione led ottimizzata grazie ai grandi finestrini che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.La flotta di Ferrovie del Sud Est è composta attualmente da 51 treni di cui 14 elettrici. Entro in 2026 il 50% della flotta sarà a emissioni zero (a trazione elettrica o a idrogeno).