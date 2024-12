Bari, si inaugura Christmas in Wonderland - 'La vera storia del Natale'

Il Villaggio rimarrà aperto fino al 6 gennaio con i seguenti orari:



lunedì-venerdì: 16:00 - 21:00

sabato e domenica: 09:00 - 22:00

24 dicembre: 09:00 - 21:00

25 e 26 dicembre: 09:00 - 20:30

Cosa troverete nel Villaggio

Il Villaggio offrirà una vasta gamma di attività ed eventi pensati per tutta la famiglia:



La casa di Babbo Natale per incontrare Babbo Natale.

Animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi e spettacoli live.

Esibizioni musicali e incontri con i cantastorie.

Piazza Umberto I sarà illuminata da eleganti luci LED a basso consumo energetico, con una straordinaria installazione: un grande fiocco di neve luminoso, che sovrasta il palco principale e aggiunge un tocco magico a tutti gli eventi live in programma.



Un Natale da favola per grandi e piccini

BARI – Sabato 7 dicembre, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale di Christmas in Wonderland - “La vera storia del Natale”, il suggestivo Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto I a Bari. L’evento sarà impreziosito dalla presenza del Sindaco di Bari, Vito Leccese, e dell’Assessora alle Politiche Culturali e Turistiche, Paola Romano. Il momento clou sarà l’arrivo di Babbo Natale, che darà il via alla magica atmosfera natalizia.Già dalla mattina, a partire dalle ore 09:00, i visitatori potranno immergersi nelle attività ludiche e di animazione del Villaggio, per vivere un assaggio dell’incanto natalizio prima dell’inaugurazione serale.Il progetto Christmas in Wonderland è organizzato da Kiasso Eventi e Distribuzione Srl, vincitrice del bando biennale per l’allestimento del Villaggio di Natale e per l’animazione dedicata alle famiglie.